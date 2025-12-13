Мирный сценарий сдвинули с мёртвой точки: представитель США направлен на закрытые переговоры

Переговорный процесс вокруг условий возможной мирной сделки по Украине может ускориться: спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направлен в Берлин для встреч с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Визит рассматривается как попытка Вашингтона сгладить разногласия с Киевом и согласовать подходы к будущим договорённостям.

План визита и круг участников

По сведениям WSJ, Уиткофф проведёт встречи 14-15 декабря с представителями Великобритании, Германии и Франции. Издание отмечает, что решение Вашингтона направить спецпосланника связано с желанием американской администрации активизировать диалог и устранить расхождения в позициях по ключевым параметрам возможного мирного соглашения.

Ожидается участие президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. На переговорах также будут присутствовать их советники. WSJ напоминает, что европейские лидеры первоначально планировали встретиться с Дональдом Трампом, чтобы обсудить предложения по американскому мирному плану, однако формат встречи был изменён.

"Трамп ранее заявлял, что США направят на встречу в Европе своего представителя лишь в том случае, если Вашингтон поймёт, что эти переговоры будут результативными", — отмечается в материале WSJ.

Присоединение Зеленского и дипломатический контекст

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что канцлер Фридрих Мерц проведёт 15 декабря в Берлине встречу с Владимиром Зеленским. После двусторонних переговоров к обсуждению должны присоединиться лидеры ряда стран ЕС и НАТО.

Немецкая пресса указывает, что параллельно планируются контакты в формате "евротройки" — Германии, Великобритании и Франции. Эти консультации рассматриваются как часть координационной работы внутри европейского блока, стремящегося выработать согласованную позицию перед возможным диалогом с американской стороной и украинским руководством.

Что означает визит Уиткоффа

По оценке WSJ, отправка спецпосланника свидетельствует о готовности США принимать более активное участие в формировании рамок будущих переговоров. Вашингтон стремится убедиться, что обсуждения в Европе будут иметь практический эффект и позволят продвинуться в поиске политического решения.

На фоне усиливающихся контактов между европейскими лидерами и украинской стороной предстоящие встречи могут стать ключевым этапом, который определит направление дальнейших дипломатических инициатив.