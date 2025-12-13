Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Встрече по Украине во Франции, 17 апреля
Встрече по Украине во Франции, 17 апреля
© commons.wikimedia.org by U.S. Department of State is licensed under Public domain
Главная / Мир
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:36

Мирный сценарий сдвинули с мёртвой точки: представитель США направлен на закрытые переговоры

Переговоры по Украине пройдут в Берлине 14–15 декабря — посланник Уиткофф

Переговорный процесс вокруг условий возможной мирной сделки по Украине может ускориться: спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направлен в Берлин для встреч с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Визит рассматривается как попытка Вашингтона сгладить разногласия с Киевом и согласовать подходы к будущим договорённостям.

План визита и круг участников

По сведениям WSJ, Уиткофф проведёт встречи 14-15 декабря с представителями Великобритании, Германии и Франции. Издание отмечает, что решение Вашингтона направить спецпосланника связано с желанием американской администрации активизировать диалог и устранить расхождения в позициях по ключевым параметрам возможного мирного соглашения.

Ожидается участие президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. На переговорах также будут присутствовать их советники. WSJ напоминает, что европейские лидеры первоначально планировали встретиться с Дональдом Трампом, чтобы обсудить предложения по американскому мирному плану, однако формат встречи был изменён.

"Трамп ранее заявлял, что США направят на встречу в Европе своего представителя лишь в том случае, если Вашингтон поймёт, что эти переговоры будут результативными", — отмечается в материале WSJ.

Присоединение Зеленского и дипломатический контекст

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что канцлер Фридрих Мерц проведёт 15 декабря в Берлине встречу с Владимиром Зеленским. После двусторонних переговоров к обсуждению должны присоединиться лидеры ряда стран ЕС и НАТО.

Немецкая пресса указывает, что параллельно планируются контакты в формате "евротройки" — Германии, Великобритании и Франции. Эти консультации рассматриваются как часть координационной работы внутри европейского блока, стремящегося выработать согласованную позицию перед возможным диалогом с американской стороной и украинским руководством.

Что означает визит Уиткоффа

По оценке WSJ, отправка спецпосланника свидетельствует о готовности США принимать более активное участие в формировании рамок будущих переговоров. Вашингтон стремится убедиться, что обсуждения в Европе будут иметь практический эффект и позволят продвинуться в поиске политического решения.

На фоне усиливающихся контактов между европейскими лидерами и украинской стороной предстоящие встречи могут стать ключевым этапом, который определит направление дальнейших дипломатических инициатив.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Женщина на угнанной лодке повредила мост Риальто в Венеции — ANSA вчера в 9:04
Историческому мосту нанесен удар: инженеры оценивают ущерб от столкновения с угнанным судном

В Венеции женщина на угнанной лодке на скорости врезалась в мост Риальто: повреждена мраморная балюстрада, посылки ушли в канал.

Читать полностью » Бывшая якудза Мако возглавила организацию по реабилитации бандитов — Лента.ру вчера в 7:31
Насилие было нормой: как детство с жестоким отцом создало единственную за 40 лет женщину-якудза

Единственная за 40 лет женщина-якудза пугала даже бывших гангстеров, но ушла из банды. Что стало ее точкой разворота?

Читать полностью » Суд рассмотрит запрос на арест бывшего президента Луиса Арсе — ТАСС вчера в 4:00
Запрос на арест экс-президента Боливии: коррупционное расследование набирает обороты

Прокуратура Боливии запросила арест бывшего президента Луиса Арсе по делу о коррупции. Суд вскоре решит, поместят ли его под трёхмесячное предварительное заключение.

Читать полностью » Трамп заявил о глобальной гонке США и Китая за лидерство в сфере ИИ — ТАСС вчера в 4:00
Когда экономика встречает оборону: ИИ становится главным инструментом влияния США на мировой арене

Американские политики и инвесторы обсуждают влияние ИИ на оборону страны: по их словам, технологическое лидерство определит, сможет ли США конкурировать с Китаем.

Читать полностью » Госкомпания Senate Properties продаёт офисный центр Karvi — Деловой Петербург 11.12.2025 в 17:13
Бетонное чудовище снова на торгах: Хельсинки пытается забыть своё прошлое

Власти Хельсинки снова пытаются избавиться от легендарного офисного гиганта, десятилетиями считавшегося архитектурным уродцем столицы.

Читать полностью » Дания планирует ввести возрастные ограничения для соцсетей к 2026 году — Олсен 11.12.2025 в 15:14
Дания ставит возрастные ограничения на соцсети: что стоит за инициативой правительства

Дания готовит запрет соцсетей для подростков до 15 лет. Министр цифровизации заявила, что ограничения могут вступить в силу уже в 2026 году.

Читать полностью » Запрет русскоязычных версий сайтов на Украине признан юридически невозможным — Ивановская 11.12.2025 в 15:04
Конституция против инициативы: языковой омбудсмен объяснила, почему запрет сайтов невозможен

Языковой омбудсмен Украины заявила: запрет русскоязычных версий сайтов невозможен юридически. Петиция набрала голоса, но закон этого не допускает.

Читать полностью » Китайские и российские военные самолёты не нарушили воздушное пространство других стран — Минобороны России 11.12.2025 в 11:45
Китайская дипломатия в ответ на беспокойство Японии: совместные патрулирования — часть военного плана

Китай и Россия прокомментировали совместное воздушное патрулирование в АТР, призвав Японию не преувеличивать угрозу и не воспринимать действия как провокацию.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат Подкова станет украшением новогоднего стола и символом удачи — кулинары
Туризм
Мальдивы предлагают бюджетный отдых на локальных островах — путешественник
Происшествия
Аэропорт Чебоксары изменил режим работы для обеспечения безопасности — Росавиация
Авто и мото
Honda рассматривает увеличение импорта автомобилей из США — NHK
Общество
Развитие зарядной инфраструктуры откроет путь электробусам в область — руководитель Асаул
Происшествия
В Нерюнгри 11 детей доставили в больницу после инцидента в бассейне — Минздрав Якутии
Красота и здоровье
Квашеная капуста полезнее мандаринов для иммунной системы — Елена Пятикова
Дом
Старые вещи можно преобразовать в уникальные элементы декора — дизайнеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet