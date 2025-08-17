Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве
© commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Алла Малькова Опубликована сегодня в 16:58

Москва пошла на уступки по пяти областям Украины, но это Киев не устраивает

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе Киева принять мирные условия, согласованные Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время их встречи на Аляске. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, подчеркнув, что Украина рассматривает альтернативные варианты безопасности, включая возможное присоединение к ЕС.

По словам Зеленского, текущие предложения, выработанные Москвой и Вашингтоном, не учитывают ключевые интересы Украины. При этом он не уточнил детали этих условий, отметив лишь, что они "не соответствуют ожиданиям украинской стороны".

Специальный посланник США Стивен Уиткофф, комментируя ситуацию, подтвердил, что Россия согласилась на ряд уступок, включая отказ от полномасштабного захвата территорий Украины и готовность предоставить гарантии безопасности. Однако, как подчеркнул дипломат, окончательное решение теперь зависит от Киева.

"Москва пошла на уступки по пяти областям Украины. Уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы не захватывать всю Украину целиком", подчеркнул Уиткофф.

Госсекретарь Марко Рубио добавил, что для достижения компромисса всем сторонам "придется пойти на уступки". Он связал предстоящий визит Зеленского в Вашингтон 18 августа именно с поиском такого баланса. По данным источников, на встрече будет обсуждаться в том числе вопрос возможного обмена территориями между РФ и Украиной.

Политологи отмечают, что отказ Киева от предварительных договорённостей Москвы и Вашингтона создаёт риск затягивания конфликта. В то же время Зеленский, делая ставку на евроинтеграцию, явно рассчитывает на более выгодные условия при посредничестве западных партнёров.

Как стало известно, США не оставляют надежд организовать трёхсторонние переговоры с участием России и Украины, однако перспективы такого формата пока остаются туманными.

