Стало известно, почему на Украине сомневаются в мирных инициативах после саммита на Аляске

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что при нынешнем нелегитимном президенте Владимире Зеленском достижение мирного урегулирования конфликта невозможно. По его мнению, ключевой проблемой является сам режим, с которым невозможно договориться о долгосрочных решениях.

Азаров отметил в своем Telegram-канале, что никакие договоренности, озвученные на саммите на Аляске, где встречались Владимир Путин и Дональд Трамп, не будут выполнены украинской стороной. Он подчеркнул, что пока Зеленский остается у власти, стабильного мира добиться не удастся, однако готовых решений для смены текущей ситуации пока нет.

"Вопрос смены режима ключевой. Договориться с этим режимом о чем-либо с тем, чтобы эта договоренность осуществлялась десятки лет вперед, невозможно", — подчеркнул Азаров.

Ранее стало известно, что переговоры Трампа с Зеленским после саммита прошли в напряженной атмосфере. Американский экс-президент предлагал Киеву уступить России часть территорий в Донбассе в обмен на мирное соглашение, но украинский лидер категорически отверг это предложение.