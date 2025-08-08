Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дональд Трамп
Дональд Трамп
© commons.wikimedia.org by The White House is licensed under Public domain
Алла Малькова Опубликована 08.08.2025 в 23:32

Маршрут Трампа: какие тайные договорённости скрывает новое соглашение США, Армении и Азербайджана

В Белом доме Алиев, Пашинян и Трамп подписали трёхстороннее историческое соглашение

В Белом доме состоялось знаковое событие — президент США Дональд Трамп провёл встречу с лидерами Армении и Азербайджана, в ходе которой стороны подписали трёхстороннее мирное соглашение. Переговоры начались с приватной беседы между Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, к которой позже присоединился президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Важным итогом встречи стало подписание меморандума между США и Азербайджаном о создании стратегической рабочей группы, которая займётся подготовкой Хартии партнёрства. Обе закавказские страны взяли на себя обязательства прекратить конфликты и выстраивать добрососедские отношения.

Особое внимание вызвало решение о переименовании Зангезурского коридора в "Маршрут Трампа" с передачей его под американское управление на 99 лет. В рамках этого проекта американские компании планируют масштабные инвестиции в инфраструктуру обоих государств.

Соглашение также предусматривает расширение сотрудничества в ключевых отраслях: энергетике, торговле и сфере искусственного интеллекта. Отдельным пунктом стало снятие Вашингтоном ограничений на военное сотрудничество с Азербайджаном, что открывает новые перспективы для взаимодействия в области безопасности.

Этот договор стал результатом многомесячных переговоров и, по мнению экспертов, может кардинально изменить геополитическую ситуацию в регионе.

