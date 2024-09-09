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Миранчук перешел в швейцарский
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Антон Миранчук перешел в европейский клуб из Швейцарии

Миранчук перешел в швейцарский "Сьон"

Российский полузащитник Антон Миранчук перешел в швейцарский клуб "Сьон", как сообщается на официальном сайте команды.

Миранчук подписал контракт с "Сьоном" в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца июня 2026 года. Президент "Сьона" Кристиан Константин ранее заявил, что российский игрок станет самым высокооплачиваемым футболистом команды.

1 июля Миранчук покинул московский "Локомотив", отказавшись от продления контракта с клубом, в котором он играл с 2017 года.

28-летний Миранчук вырос в системе "Локомотива". В составе железнодорожников он стал чемпионом России, трижды завоевывал Кубок страны и одерживал победу в Суперкубке.

Ранее президент швейцарского "Сьона" сравнил Миранчука с французским полузащитником Зинедином Зиданом и недерландским нападающим Ван Бастеном.

Фото: commons.wikimedia.org/ Дмитрий Садовников

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