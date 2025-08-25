Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:11

Два гола за сезон — и переход в "Динамо": в Швейцарии подвели итоги Миранчука

Президент "Сьона" подвёл итоги выступления Миранчука перед его переходом в "Динамо"

Российский полузащитник Антон Миранчук завершил свой этап в швейцарском "Сьоне" и подписал контракт с московским "Динамо". Президент клуба Кристиан Константин в беседе со Sport24 подвёл итоги выступления футболиста.

"Опыт и интеллект вместо статистики"

"Антон не стал лидером статистики, однако привнёс опыт, интеллект и качество в игру нашей команды", — отметил Константин.

По его словам, переход в "Динамо" стал символом признания ценности игрока, несмотря на то, что швейцарский этап нельзя назвать однозначным.

Неоднозначный, но важный период
Президент "Сьона" признал, что Миранчук так и не смог полноценно адаптироваться в команде. Тем не менее, этот период стал для футболиста "важным и структурирующим". В клубе поблагодарили россиянина за профессионализм и преданность делу.

Итоги сезона в Швейцарии
Антон Миранчук перебрался в "Сьон" в сентябре 2024 года. За сезон он провёл 25 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Теперь хавбек продолжит карьеру в московском "Динамо".

