Мирамистин не уникален: кардиолог раскрыл секрет, чем заменить популярный антисептик
В аптеках России сегодня доступно множество средств, которые могут стать полноценной заменой популярному препарату "Мирамистин". Как объяснил врач функциональной диагностики, кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин, этот антисептик вовсе не является уникальным лекарством, а его популярность во многом обусловлена удачной рекламой и привычкой покупателей.
Альтернативы привычному препарату
"Неприятный, конечно, момент — мы привыкаем к чему-то, а потом это исчезает. Но на самом деле есть вариантов очень много других", — подчеркнул кандидат медицинских наук Кондрахин.
По словам специалиста, на рынке существует целый ряд препаратов с аналогичными дезинфицирующими свойствами. Они также эффективно уничтожают бактерии, вирусы и грибки, обеспечивая защиту слизистых оболочек и кожи.
Среди альтернатив он назвал:
- "Лизобакт" - выпускается в форме таблеток для рассасывания, подходит при воспалениях полости рта и горла.
- "Лизоцим" - природный фермент с антимикробным действием, укрепляет местный иммунитет.
- "Тантум-Верде" - представлен в виде спрея, помогает при воспалительных процессах и боли в горле.
Почему важен выбор
Эксперт отметил, что назначение конкретного средства зависит от ситуации и симптомов. Например, при воспалении слизистой рта удобнее использовать таблетки для рассасывания, а при дискомфорте в горле или инфекции дыхательных путей — спрей. Кроме того, важно учитывать индивидуальную переносимость и противопоказания, поэтому лучше предварительно проконсультироваться с врачом или фармацевтом.
Несмотря на судебные разбирательства вокруг "Мирамистина", пациенты не останутся без альтернатив. На фармрынке достаточно эффективных средств, которые выполняют ту же задачу и доступны в разных формах — от спреев до таблеток.
Три интересных факта
- "Мирамистин" изначально разрабатывался в СССР как антисептик для космонавтов.
- Лизоцим содержится в слюне человека и является частью естественной защиты организма от бактерий.
- "Тантум-Верде" активно применяется не только в России, но и в европейских странах как одно из основных средств при воспалениях горла.
