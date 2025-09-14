Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Аптека
Аптека
© commons.wikimedia.org by HuBar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:15

Мирамистин не уникален: кардиолог раскрыл секрет, чем заменить популярный антисептик

Мирамистин – не панацея: эксперт назвал 3 альтернативных средства, не хуже

В аптеках России сегодня доступно множество средств, которые могут стать полноценной заменой популярному препарату "Мирамистин". Как объяснил врач функциональной диагностики, кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин, этот антисептик вовсе не является уникальным лекарством, а его популярность во многом обусловлена удачной рекламой и привычкой покупателей.

Альтернативы привычному препарату

"Неприятный, конечно, момент — мы привыкаем к чему-то, а потом это исчезает. Но на самом деле есть вариантов очень много других", — подчеркнул кандидат медицинских наук Кондрахин.

По словам специалиста, на рынке существует целый ряд препаратов с аналогичными дезинфицирующими свойствами. Они также эффективно уничтожают бактерии, вирусы и грибки, обеспечивая защиту слизистых оболочек и кожи.

Среди альтернатив он назвал:

  1. "Лизобакт" - выпускается в форме таблеток для рассасывания, подходит при воспалениях полости рта и горла.
  2. "Лизоцим" - природный фермент с антимикробным действием, укрепляет местный иммунитет.
  3. "Тантум-Верде" - представлен в виде спрея, помогает при воспалительных процессах и боли в горле.

Почему важен выбор

Эксперт отметил, что назначение конкретного средства зависит от ситуации и симптомов. Например, при воспалении слизистой рта удобнее использовать таблетки для рассасывания, а при дискомфорте в горле или инфекции дыхательных путей — спрей. Кроме того, важно учитывать индивидуальную переносимость и противопоказания, поэтому лучше предварительно проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Несмотря на судебные разбирательства вокруг "Мирамистина", пациенты не останутся без альтернатив. На фармрынке достаточно эффективных средств, которые выполняют ту же задачу и доступны в разных формах — от спреев до таблеток.

Три интересных факта

  1. "Мирамистин" изначально разрабатывался в СССР как антисептик для космонавтов.
  2. Лизоцим содержится в слюне человека и является частью естественной защиты организма от бактерий.
  3. "Тантум-Верде" активно применяется не только в России, но и в европейских странах как одно из основных средств при воспалениях горла.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Казани врачи спасли пациента с раком желудка и тяжёлым пороком сердца сегодня в 10:29

Сначала удалили опухоль, потом заменили клапан: как действовали врачи

Казанские врачи спасли пациента с онкологией и тяжёлым пороком сердца, проведя две рискованные операции поэтапно.

Читать полностью » Секрет похудения: как диетолог раскрыла правду о калорийности и составе продуктов сегодня в 10:15

Ваш перекус — бомба замедленного действия: узнайте, как калорийные ловушки мешают похудеть

Диетолог Алёна Барредо объяснила, почему отказ от сладкого и уменьшение порций не всегда приводят к похудению. Узнайте о трёх главных причинах: калорийные перекусы, нарушение работы щитовидной железы, потеря мышечной массы и влияние стресса.

Читать полностью » В Дагестане врачи спасли подростка с редкой венозной мальформацией языка сегодня в 9:24

В Дагестане спасли мальчика с языком, увеличившимся до угрожающих размеров

Дагестанские хирурги спасли подростка с редкой венозной мальформацией языка. Врач объяснил, почему важно не откладывать лечение.

Читать полностью » Питание и рак: эндокринолог Гущина объяснила связь диеты с онкологией сегодня в 9:08

Куркума вместо таблеток: какие специи останавливают рост раковых клеток

Эндокринолог Юлия Гущина объяснила, как правильный рацион снижает риск рака: инсулин, йод, иммунитет и продукты, которые защитят от опухолей. Подробности — в статье.

Читать полностью » Врач Уланкина: одновременная вакцинация безопасна для иммунитета сегодня в 8:21

Какие прививки можно совмещать, а какие делают отдельно

Врачи развеяли миф о "перегрузке" иммунитета при нескольких прививках и объяснили, какие вакцины можно делать одновременно.

Читать полностью » В ухе поселился жук: как экстренно помочь и избежать опасных последствий сегодня в 8:05

Когда ухо становится домом: что делать, если насекомое решило поселиться внутри

Насекомые в ушах: что делать, если незваный гость заполз в слуховой проход? Советы врача, как безопасно извлечь насекомое и избежать травм. Первая помощь и важные предостережения.

Читать полностью » Эндокринолог Вероника Савенко объяснила, какие узлы щитовидной железы не опасны сегодня в 7:14

Большинство узлов безвредны, но некоторые требуют биопсии

Эндокринолог объяснила, почему большинство узлов в щитовидной железе безопасны и как система TI-RADS помогает оценить риск онкологии.

Читать полностью » 1346 случаев за год: как Европа борется с устойчивым грибком C. auris сегодня в 7:06

Рекордные 1346 случаев: почему грибок, не боящийся лекарств, распространяется с пугающей скоростью

Рекордный рост заражений грибком Candida auris в Европе: 1346 случаев в 2023 году (+67%). Уровень смертности достигает 62%. Эксперты ECDC предупреждают об угрозе для пациентов с ослабленным иммунитетом. Успешный опыт Дании в борьбе с инфекцией.

Читать полностью »

Новости
Дом

Эксперт Губанов объяснил, как правильно подготовить плитку к покраске
Спорт и фитнес

Упражнения с гирей для плеч — порядок и повторы, рекомендации тренеров
Красота и здоровье

Учёные подтвердили: тыква повышает уровень полезных бактерий в кишечнике
Еда

Обжарка крупы и медленный огонь: кулинары назвали ключевые правила варки риса
Еда

Твёрдые и полутвёрдые сыры сохраняют вкус при заморозке
Питомцы

Самодельные качели для попугаев имеют свои преимущества
Садоводство

Осенняя обработка яблонь бордоской смесью снижает риск парши
Наука

Новые данные Curiosity подтверждают роль серы в климате древнего Марса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet