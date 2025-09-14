Мирамистин не уникален: кардиолог раскрыл секрет, чем заменить популярный антисептик

В аптеках России сегодня доступно множество средств, которые могут стать полноценной заменой популярному препарату "Мирамистин". Как объяснил врач функциональной диагностики, кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин, этот антисептик вовсе не является уникальным лекарством, а его популярность во многом обусловлена удачной рекламой и привычкой покупателей.

Альтернативы привычному препарату

"Неприятный, конечно, момент — мы привыкаем к чему-то, а потом это исчезает. Но на самом деле есть вариантов очень много других", — подчеркнул кандидат медицинских наук Кондрахин.

По словам специалиста, на рынке существует целый ряд препаратов с аналогичными дезинфицирующими свойствами. Они также эффективно уничтожают бактерии, вирусы и грибки, обеспечивая защиту слизистых оболочек и кожи.

Среди альтернатив он назвал:

"Лизобакт" - выпускается в форме таблеток для рассасывания, подходит при воспалениях полости рта и горла. "Лизоцим" - природный фермент с антимикробным действием, укрепляет местный иммунитет. "Тантум-Верде" - представлен в виде спрея, помогает при воспалительных процессах и боли в горле.

Почему важен выбор

Эксперт отметил, что назначение конкретного средства зависит от ситуации и симптомов. Например, при воспалении слизистой рта удобнее использовать таблетки для рассасывания, а при дискомфорте в горле или инфекции дыхательных путей — спрей. Кроме того, важно учитывать индивидуальную переносимость и противопоказания, поэтому лучше предварительно проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Несмотря на судебные разбирательства вокруг "Мирамистина", пациенты не останутся без альтернатив. На фармрынке достаточно эффективных средств, которые выполняют ту же задачу и доступны в разных формах — от спреев до таблеток.

Три интересных факта