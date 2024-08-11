Кирпич — залог успеха: ученые заявили о возможности полноценно возобновлять энергию ﻿

Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что использование огнеупорных кирпичей может стать самым быстрым и эффективным способом перехода мировой промышленности к использованию 100% возобновляемой энергии.
Эти кирпичи, которые используются уже с бронзового века, могут решить две важные задачи: накопление тепла и теплоизоляцию.
Огнеупорные кирпичи, изготовленные из глинозема, магнезии и графитов, могут накапливать тепло, что позволяет использовать их в качестве накопителей тепловой энергии. Кроме того, кирпичи из кремнезема обеспечивают теплоизоляцию, что позволяет сохранять тепло внутри помещений и снижать затраты на отопление. Использование огнеупорных кирпичей также позволяет быстро извлекать накопленное тепло, используя воздушные потоки или инфракрасное излучение.
Исследователи разработали две модели развития промышленности в 149 развитых странах, которые отвечают за 99,75% всех вредных выбросов.
Согласно этим моделям, использование технологии огнеупорных кирпичей позволит промышленности отказаться от использования энергии углеводородов и сэкономить не менее 1,27 триллиона долларов к 2050 году на капитальных затратах. Таким образом, использование огнеупорных кирпичей может стать эффективным и экономически выгодным решением для перехода к 100% возобновляемой энергии.
Фото: www. flickr. com/cogdogblog (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
В Турции начался процесс разблокировки Instagram
Власти Турции сообщили о начале восстановления доступа к социальной сети Instagram (принадлежащей Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) после девятидневного ограничения, как сообщает турецкое издание Hürriyet.
Трамп заявил о взломе социальный сетей своего предвыборного штаба
Команда, занимающаяся избирательной кампанией кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, сообщила о недавнем взломе ряда своих внутренних онлайн-сетей зарубежными злоумышленниками, - передает издание The Hill.
Рэпера Blueface приговорили к 4-м годам тюрьмы
Суд приговорил рэп-исполнителя Blueface к 4-м годам тюрьмы за нарушение условий испытательного срока по уголовному делу о нападении.
Артистка Елена Борщева назвала себя строгой матерью
Известная артистка и звезда Comedy Woman Елена Борщева рассказала о своей жизни как матери и поделилась трудностями воспитания детей.