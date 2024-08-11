Кирпич — залог успеха: ученые заявили о возможности полноценно возобновлять энергию ﻿

Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что использование огнеупорных кирпичей может стать самым быстрым и эффективным способом перехода мировой промышленности к использованию 100% возобновляемой энергии.

Эти кирпичи, которые используются уже с бронзового века, могут решить две важные задачи: накопление тепла и теплоизоляцию.

Огнеупорные кирпичи, изготовленные из глинозема, магнезии и графитов, могут накапливать тепло, что позволяет использовать их в качестве накопителей тепловой энергии. Кроме того, кирпичи из кремнезема обеспечивают теплоизоляцию, что позволяет сохранять тепло внутри помещений и снижать затраты на отопление. Использование огнеупорных кирпичей также позволяет быстро извлекать накопленное тепло, используя воздушные потоки или инфракрасное излучение.

Исследователи разработали две модели развития промышленности в 149 развитых странах, которые отвечают за 99,75% всех вредных выбросов.

Согласно этим моделям, использование технологии огнеупорных кирпичей позволит промышленности отказаться от использования энергии углеводородов и сэкономить не менее 1,27 триллиона долларов к 2050 году на капитальных затратах. Таким образом, использование огнеупорных кирпичей может стать эффективным и экономически выгодным решением для перехода к 100% возобновляемой энергии.

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