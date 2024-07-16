Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказал мнение о необходимости вынудить Киев к заключению мира на условиях, выгодных России, сравнивая эту ситуацию с отказом Советского Союза от переговоров с Гитлером в конце Второй мировой войны и настаиванием на безусловной капитуляции Германии.
В интервью для "Аргументы и факты" он подчеркнул, что в прошлом руководство СССР, в отличие от Соединенных Штатов, не рассматривало возможность мирных переговоров с Гитлером, а настаивало на полной капитуляции.
Медведев заявил, что в текущей ситуации следует действовать аналогичным образом, добиваясь мирного урегулирования на условиях, которые соответствуют интересам России.
Также заместитель председателя Совбеза РФ обратил внимание на особенности поведения политических лидеров Запада, отмечая их способность непрерывно преподносить недостоверную информацию.
Примером такого поведения он назвал отказ Вашингтона от участия в иранской ядерной сделке после смены президента в Соединенных Штатах.
Медведев указал на то, что обещания, данные Ирану в рамках соглашения о его ядерной программе, были отменены новым американским руководством, словно они никогда не существовали.
Фото: government. ru/Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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