Представитель РФ в ООН Василий Небензя на собрании Совета Безопасности призвал лидера украинского режима Владимира Зеленского внимательно рассмотреть предложения главы России Владимира Путина касательно мирного урегулирования. По мнению Небензи, Киеву не стоит ожидать более выгодных условий от Москвы.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона всегда была открыта для диалога, в то время как украинское руководство отвергало возможность переговоров. Он посоветовал Зеленскому поспешить с принятием решения, если тот действительно готов обсуждать мирное разрешение конфликта.

Небензя отметил, что Россия отдает предпочтение дипломатическому пути урегулирования ситуации. Он напомнил о предложениях, выдвинутых российским президентом месяц назад, которые, по его мнению, являются наиболее благоприятными для Украины.

В летний период Путин обозначил ряд условий для прекращения боевых действий и начала переговорного процесса. Среди них: эвакуация украинских вооруженных сил с территорий, присоединенных к России; официальный отказ Киева от намерений вступить в Североатлантический альянс; принятие Украиной нейтрального статуса; проведение демилитаризации и денацификации страны.

Кроме того, российская сторона настаивает на закреплении в международных соглашениях статуса Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. Последним пунктом в списке требований значится отмена всех санкций, наложенных западными странами на Россию.

Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Department of State (public domain)