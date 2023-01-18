Готовность к мирным переговорам у Киева возникнет только в том случае, если США примут соответствующие решение. Такое мнение высказал экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Позиция Киева абсолютно абсурдная. С одной стороны, действует законодательный запрет на ведение переговоров, а с другой стороны, Владимир Зеленский выступает за проведение переговоров на базе ООН, причем с нелепыми требованиями из 10 пунктов", — заявил Азаров.
При этом он затруднился ответить относительно предполагаемых сроков прекращения конфликта, указав на то, что представители Запада официально заявляют о готовности продолжать поставки вооружений Киеву.
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