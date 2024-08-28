Пекин в 2023 году ввёл в эксплуатацию больше солнечных панелей, чем весь мир в 2022 году

В Китае заявили о досрочном выполнении плана по выработке "чистой" энергии

Китай успешно достиг целевого показателя по выработке чистой энергии на шесть лет раньше запланированного срока. По данным Национального энергетического управления КНР, это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию новых ветроэнергетических установок и солнечных электростанций.

В июле страна увеличила суммарную мощность ветровых и солнечных электростанций на 25 гигаватт, доведя её до 1206 гигаватт. Доля солнечной и ветровой энергии в общем объеме производства электроэнергии в Китае в текущем году составляет около 14%.

В первой половине года Пекин приостановил выдачу разрешений на строительство новых угольных электростанций, стимулируя развитие возобновляемых источников энергии.

Ещё в 2020 году Си Цзиньпин озвучил цель достижения углеродной нейтральности к 2030 году. Согласно данным Bloomberg, Китай достиг промежуточного целевого показателя по чистой энергии на год раньше запланированного срока.

Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета, отмечает, что Китай по-прежнему является крупнейшим потребителем угля в мире, на его долю приходится около 50% глобального потребления этого вида топлива. Многие эксперты связывают надежды на спасение планеты с Китаем, и специалисты Международного энергетического агентства (МЭА) считают, что Китай может сыграть решающую роль в достижении климатических целей ООН.

В 2023 году в КНР ввели в эксплуатацию солнечных электростанций мощностью, сопоставимой с суммарной мощностью всех новых солнечных электростанций, построенных во всем мире в 2022 году.

Достижение поставленных целей в области чистой энергетики является важным шагом на пути к снижению зависимости от традиционных источников энергии, основанных на ископаемом топливе.

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