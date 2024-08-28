Пекин в 2023 году ввёл в эксплуатацию больше солнечных панелей, чем весь мир в 2022 году

Китай успешно достиг целевого показателя по выработке чистой энергии на шесть лет раньше запланированного срока. По данным Национального энергетического управления КНР, это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию новых ветроэнергетических установок и солнечных электростанций.
В июле страна увеличила суммарную мощность ветровых и солнечных электростанций на 25 гигаватт, доведя её до 1206 гигаватт. Доля солнечной и ветровой энергии в общем объеме производства электроэнергии в Китае в текущем году составляет около 14%.
В первой половине года Пекин приостановил выдачу разрешений на строительство новых угольных электростанций, стимулируя развитие возобновляемых источников энергии.
Ещё в 2020 году Си Цзиньпин озвучил цель достижения углеродной нейтральности к 2030 году. Согласно данным Bloomberg, Китай достиг промежуточного целевого показателя по чистой энергии на год раньше запланированного срока.
Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета, отмечает, что Китай по-прежнему является крупнейшим потребителем угля в мире, на его долю приходится около 50% глобального потребления этого вида топлива. Многие эксперты связывают надежды на спасение планеты с Китаем, и специалисты Международного энергетического агентства (МЭА) считают, что Китай может сыграть решающую роль в достижении климатических целей ООН.
В 2023 году в КНР ввели в эксплуатацию солнечных электростанций мощностью, сопоставимой с суммарной мощностью всех новых солнечных электростанций, построенных во всем мире в 2022 году.
Достижение поставленных целей в области чистой энергетики является важным шагом на пути к снижению зависимости от традиционных источников энергии, основанных на ископаемом топливе.
Фото: From Wikimedia Commons/ Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Китай призвал США не Уклоняться от ответственности за украинский кризис
В ходе встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном глава МИД КНР Ван И подчеркнул, что Соединенные Штаты не должны уходить от ответственности за возникновение кризиса на Украине, перекладывая вину на Китай.
Армия Израиля заявила о ликвидации одного из лидеров "Исламского джихада"
Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) провели успешную операцию по ликвидации одного из высокопоставленных членов экстремистской группировки "Исламский джихад". Инцидент произошел в районе, прилегающем к сирийско-ливанской границе.
Семейные страсти Анджелины Джоли: от отказа от фамилии до ДТП с сыном
Американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли сегодня днем прибыла в Венецию для участия в кинофестивале, который начнется уже завтра.
Анастасия Волочкова рассказала о общем деле с дочерью Ариадной
Балерина Анастасия Волочкова объяснила, что доверила дочери Ариадне серьёзное дело.