Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:25

Мир уходит в цифру, но ставка сделана на человека: в Москве обсудят будущее международных отношений

Конференция по цифровым международным отношениям пройдёт в Москве — министр Лавров

Международная конференция "Цифровые международные отношения 2025: Человек в фокусе цифрового развития" вновь соберёт в Москве ведущих специалистов в области международной политики и цифровых технологий. Об этом сообщает ТАСС, уточняя, что мероприятие пройдёт 18-19 декабря и традиционно объединит широкий круг экспертов.

Темы и участники конференции

Форум проводится ежегодно и собирает свыше 2 тыс. специалистов, работающих в сферах искусственного интеллекта, цифровизации, образования, кибербезопасности и международных отношений. В центре обсуждений в этом году окажется роль человека в условиях стремительных технологических преобразований, которые затрагивают все уровни международного взаимодействия.

В программе — пленарное заседание, посвящённое глобальным стратегиям технологического развития. Среди приглашённых участников — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, а также ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов. Участникам предстоит обсудить вопросы цифровой дипломатии и искусственного интеллекта, международного права в киберпространстве, трансформации государственного управления и технологического развития гуманитарных сфер.

Задачи и формат мероприятия

Особое внимание будет уделено взаимодействию государств в условиях цифровой трансформации, а также поиску инструментов, позволяющих использовать технологии для расширения человеческого потенциала. Представитель оргкомитета конференции подчеркнул необходимость формирования таких подходов, которые не допустят возникновения новых угроз и обеспечат безопасное развитие цифровой среды.

"Цифровизация меняет все аспекты международного взаимодействия. Наша задача — выработать подходы, при которых технологии будут служить развитию человеческого потенциала, а не создавать новые угрозы. Конференция призвана стать платформой для такого диалога", — отметил представитель оргкомитета.

Помимо деловой части, в программе предусмотрен фиджитал-турнир по шахматам для Дипломатического клуба, участие в котором примут послы иностранных государств. Такой формат расширяет возможности для профессионального общения и неформального взаимодействия участников.

Организация и партнёры форума

Организатором мероприятия выступает МГИМО МИД России при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и Института системного программирования им. В. П. Иванникова РАН.

Планируется, что обсуждения помогут укрепить международное экспертное сотрудничество в условиях динамичного развития цифровых технологий, а также сформировать практические рекомендации для реализации национальных и международных стратегий.

