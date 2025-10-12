Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Технологическая щепа для получения целлюлозы
Технологическая щепа для получения целлюлозы
© Wikimedia Commons by MPorciusCato is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:40

Мир спасёт слизь: микробы научились ткать суперпрочный и биоразлагаемый заменитель пластика

Бактериальная целлюлоза превзошла прочность пластика и стала полностью биоразлагаемой — Максуд Рахман

Мир утопает в пластике. Только за 2024 год человечество произвело около 220 миллиардов килограммов пластиковых отходов — от упаковок и бутылок до микрочастиц, оседающих в почве и океанах. Но, похоже, учёные нашли решение. Инженеры из Хьюстонского и Райсовского университетов создали материал, который прочен, как металл, и при этом полностью биоразлагаем. Его секрет — бактериальная целлюлоза.

Как микробы создают материал будущего

В основе открытия — бактерии Novacetimonas hansenii. Они вырабатывают микроскопические волокна толщиной всего в несколько нанометров, переплетённые в прочную структуру. Полученный материал выдерживает нагрузку более 400 мегапаскалей - это почти уровень алюминия.

"Мы рассчитываем, что прочные и экологичные листы из бактериальной целлюлозы смогут заменить пластик во множестве отраслей", — пояснил инженер Максуд Рахман.

Вращающийся биореактор заставляет бактерии выстраиваться в одном направлении, словно ткачихи. Благодаря этому материал становится не только прочным, но и гибким, прозрачным и устойчивым к деформации.

"Эти листы можно складывать, гнуть и использовать многократно — структура остаётся стабильной", — добавил аспирант М. А. С. Р. Саади.

Сравнение: бактериальная целлюлоза против пластика и металла

Параметр Бактериальная целлюлоза Пластик Металл
Прочность на разрыв 400-550 МПа 50-100 МПа 200-600 МПа
Масса Очень лёгкая Средняя Тяжёлая
Разложение Полное, за месяцы Почти не разлагается Не биоразлагаем
Безопасность Нет токсинов Образует микропластик Может окисляться
Теплопроводность Средняя-высокая Низкая Высокая

Когда биотехнология побеждает пластик

Чтобы улучшить свойства материала, инженеры добавили в волокна гексагональный нитрид бора - один из самых прочных и теплопроводных материалов. В результате прочность выросла до 553 МПа, а теплоотдача увеличилась втрое.

Эта технология универсальна: к целлюлозе можно добавлять и другие наноматериалы, например графен или растительные нановолокна. Такие листы пригодны для упаковки, корпусов электроники, элементов медицинских приборов или даже бутылок — при этом они безопасны при компостировании и не выделяют токсинов.

Советы шаг за шагом: как масштабировать производство

  1. Оптимизировать биореакторы. Увеличивать объём культур, сохраняя баланс кислорода.

  2. Снижать стоимость добавок. Использовать глину или нанокристаллы целлюлозы вместо нитрида бора.

  3. Применять стандартное оборудование. Настроить процесс под существующие ферментационные линии.

  4. Контролировать климат в реакторе. Температура и влажность влияют на прочность волокон.

  5. Перерабатывать питательные среды. Это снизит себестоимость и количество отходов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: повышать скорость вращения реактора ради ускорения.
    Последствие: волокна рвутся, лист теряет прочность.
    Альтернатива: поддерживать стабильные 60 об/мин, сохраняя равномерное распределение бактерий.

  • Ошибка: использовать только нитрид бора.
    Последствие: рост стоимости и сложности производства.
    Альтернатива: заменять часть добавок графеном, глиной или растительными волокнами.

  • Ошибка: ожидать быстрой окупаемости.
    Последствие: срыв инвестиций.
    Альтернатива: поэтапное внедрение — сначала упаковка, затем медицина и электроника.

А что если…

А что если мир перейдёт на бактериальные материалы?
Тогда исчезнут горы микропластика, сократится выброс CO₂, а отходы будут перерабатываться как компост. Производство целлюлозных листов создаст новые рабочие места в биоиндустрии и уменьшит зависимость от нефтехимии.

Биоматериалы способны изменить баланс мировой экономики: упаковка, электроника, медицина и строительство получат экологичные альтернативы без потери прочности.

Плюсы и минусы нового материала

Аспект Плюсы Минусы
Экологичность Полное биоразложение Требуется стерильная среда для бактерий
Прочность До 550 МПа, сравнима с металлом Зависит от контроля кислорода
Гибкость Подходит для электроники и упаковки Нужна оптимальная влажность
Масштабируемость Производится в биореакторах Пока низкая скорость роста
Безопасность Нет токсинов и микропластика Высокая начальная стоимость

FAQ

Сколько времени материал разлагается?
В компосте — за несколько месяцев.

Можно ли использовать для пищевой упаковки?
Да, материал полностью безопасен и не выделяет токсинов.

Насколько он дороже пластика?
Пока в 3-4 раза, но при масштабировании цена снизится до уровня биополимеров.

Какова прочность по сравнению с металлом?
В лабораторных тестах — до 550 МПа, что сопоставимо с алюминием.

Мифы и правда

  • Миф: биоматериалы недолговечны.
    Правда: при правильных условиях они выдерживают более 10 000 циклов нагрузки.

  • Миф: такие материалы создаются только с ГМО.
    Правда: используются природные бактерии, не модифицированные генетически.

  • Миф: целлюлоза слабее пластика.
    Правда: прочность бактериальных листов выше большинства пластиковых аналогов.

Исторический контекст

Первые эксперименты с бактериальной целлюлозой начались в 1980-е, но тогда технология была ограничена лабораториями. Развитие наноматериалов и управление микробными процессами позволили перейти от пробирки к промышленным масштабам.

Исследование 2024 года стало переломным: впервые создан материал, сочетающий прочность металла, лёгкость пластика и экологичность бумаги.

Три интересных факта

  1. Прочность бактериальной целлюлозы сопоставима с кевларом — материалом бронежилетов.

  2. При разложении целлюлоза не выделяет метан и не вредит экосистемам.

  3. Материал прозрачен и может использоваться в экранах и оптических устройствах.

