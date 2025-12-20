Мир на волоске: второй этап прекращения огня в Газе под вопросом — когда начнется новая фаза переговоров

Вопрос о начале второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа пока остается неясным. Египет и другие посредники, включая США, Катар, Палестинскую национальную администрацию и Израиль, продолжают переговоры, но точных дат начала второго этапа нет. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Египта Абу Бакр Хефни в интервью ТАСС.

Продолжение дипломатических усилий

Хефни отметил, что египетские дипломаты активно ведут переговоры с участниками процесса, включая США и Израиль. Также в контексте этого процесса обсуждается проведение в Египте конференции по восстановлению сектора Газа, которая была запланирована на конец ноября, но была отложена на неопределенный срок.

"Пока у нас нет точных дат", — подчеркнул он в кулуарах министерской конференции форума Россия-Африка в Каире.

Кроме того, Египет активно занимается обучением палестинских полицейских, которые должны будут обеспечивать порядок в Газе. Однако, по словам Хефни, подразделение еще не сформировано. Вопрос создания такого подразделения остается "крайне сложным", и Египет продолжает обсуждать его с другими посредниками за закрытыми дверями, не раскрывая деталей.

Подготовка к переговорам в Майами

18 декабря американский портал Axios сообщил, что делегации Египта, Катара и Турции 23 декабря встретятся в Майами (штат Флорида) с Стивеном Уиткоффом, спецпредставителем президента США. В ходе переговоров стороны будут обсуждать второй этап урегулирования конфликта в Газе. Встречу должны возглавить главы МИД Египта и Турции, а также премьер-министр Катара.

История соглашения и планы на будущее

9 октября 2023 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о первом этапе мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

В результате этого соглашения был установлен режим прекращения огня, и израильские войска отошли на так называемую желтую линию, контролируя более 50% территории сектора. В ответ ХАМАС освободил 20 израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных.

На 20 декабря в Газе остается тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года.

По данным Axios, Трамп планирует объявить о начале второго этапа урегулирования до 25 декабря. Эта фаза предусматривает вывод израильских войск, размещение международных стабилизационных сил и создание структур для управления сектором, включая так называемый Совет мира.