Без лишних комиссий и обмена валюты: как "Мир" спасёт кошельки россиян в Армении

В последние годы туризм в Армении растёт рекордными темпами. Поток гостей из России особенно заметен: только за первые месяцы 2025 года страну посетили сотни тысяч россиян. Для них вопрос удобной оплаты стоит особенно остро, ведь карты "Мир" с марта 2024 года перестали работать из-за санкционных ограничений. Теперь ситуация меняется: в Ереване объявили о подготовке банковской системы к приёму этих карт. Это значит, что вскоре россияне смогут снова оплачивать товары и услуги привычным способом.

Кроме того, власти страны делают ставку на современные методы безналичных расчётов и хотят внедрить оплату по QR-кодам. Это позволит расширить спектр сервисов для туристов и упростить покупки даже в небольших магазинах или уличных кафе.

Почему карты "Мир" вернутся в Армению

Для российских путешественников оплата в поездках часто становится проблемой: не всегда удобно носить с собой крупные суммы наличными, а конвертация валюты создаёт дополнительные расходы. Запуск карт "Мир" в Армении решает сразу несколько задач — обеспечивает комфорт туристам, поддерживает бизнес и укрепляет экономические связи двух стран.

Напомним, что "Мир" — национальная платёжная система России, созданная для обеспечения финансового суверенитета и снижения зависимости от международных операторов.

Сравнение платёжных систем

Система Доступность в Армении Особенности использования Visa / Mastercard Частично ограничены Работают в большинстве точек, но могут действовать санкции UnionPay Принимается выборочно Популярна у туристов из Китая, поддерживается не везде Мир Возобновление планируется Основной инструмент для россиян, ранее был приостановлен

Советы шаг за шагом: как пользоваться картой "Мир" в Армении

Уточните у своего банка, активна ли карта для зарубежных транзакций. При поездке возьмите с собой запас наличных на случай технических задержек. Проверьте список партнёрских банков в Армении, которые первыми подключат систему. Используйте оплату через терминалы и банкоматы, чтобы убедиться в корректной работе. При невозможности оплаты по карте — пользуйтесь QR-кодами, которые также планируют внедрить в торговых точках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать только наличные рубли.

Последствие: необходимость обмена по невыгодному курсу.

Альтернатива: карта "Мир" или открытие валютного счёта.

Последствие: возможные блокировки или отказ в обслуживании.

Альтернатива: использование UnionPay или системы быстрых платежей.

Последствие: неожиданные трудности с оплатой.

Альтернатива: отслеживание информации на сайтах банков и НСПК.

Плюсы и минусы

Плюсы использования "Мир" в Армении Минусы Удобство для российских туристов Возможные технические сбои на старте Безопасность и прозрачность операций Ограниченность партнёрских банков Экономия на конвертации валюты Вероятность повторных санкционных рисков

FAQ

Как выбрать банк для обслуживания карты "Мир" в Армении?

Лучше всего уточнять список банков, официально заявивших о поддержке НСПК. Обычно крупные сети подключаются первыми.

Сколько стоит снятие наличных с карты "Мир" в Армении?

Комиссия зависит от банка, но чаще всего составляет 1-2%. Рекомендуется пользоваться банкоматами партнёрских организаций.

Что лучше для поездки — карта "Мир" или наличные доллары?

Оптимально иметь и карту, и наличные. Это позволит быть готовым к любому сценарию.

Миф и правда

Миф: "Если карта не работает, денег не снять".

Правда: всегда можно воспользоваться обменниками и наличной валютой.

3 интересных факта