Без лишних комиссий и обмена валюты: как "Мир" спасёт кошельки россиян в Армении
В последние годы туризм в Армении растёт рекордными темпами. Поток гостей из России особенно заметен: только за первые месяцы 2025 года страну посетили сотни тысяч россиян. Для них вопрос удобной оплаты стоит особенно остро, ведь карты "Мир" с марта 2024 года перестали работать из-за санкционных ограничений. Теперь ситуация меняется: в Ереване объявили о подготовке банковской системы к приёму этих карт. Это значит, что вскоре россияне смогут снова оплачивать товары и услуги привычным способом.
Кроме того, власти страны делают ставку на современные методы безналичных расчётов и хотят внедрить оплату по QR-кодам. Это позволит расширить спектр сервисов для туристов и упростить покупки даже в небольших магазинах или уличных кафе.
Почему карты "Мир" вернутся в Армению
Для российских путешественников оплата в поездках часто становится проблемой: не всегда удобно носить с собой крупные суммы наличными, а конвертация валюты создаёт дополнительные расходы. Запуск карт "Мир" в Армении решает сразу несколько задач — обеспечивает комфорт туристам, поддерживает бизнес и укрепляет экономические связи двух стран.
Напомним, что "Мир" — национальная платёжная система России, созданная для обеспечения финансового суверенитета и снижения зависимости от международных операторов.
Сравнение платёжных систем
|
Система
|
Доступность в Армении
|
Особенности использования
|
Visa / Mastercard
|
Частично ограничены
|
Работают в большинстве точек, но могут действовать санкции
|
UnionPay
|
Принимается выборочно
|
Популярна у туристов из Китая, поддерживается не везде
|
Мир
|
Возобновление планируется
|
Основной инструмент для россиян, ранее был приостановлен
Советы шаг за шагом: как пользоваться картой "Мир" в Армении
- Уточните у своего банка, активна ли карта для зарубежных транзакций.
- При поездке возьмите с собой запас наличных на случай технических задержек.
- Проверьте список партнёрских банков в Армении, которые первыми подключат систему.
- Используйте оплату через терминалы и банкоматы, чтобы убедиться в корректной работе.
- При невозможности оплаты по карте — пользуйтесь QR-кодами, которые также планируют внедрить в торговых точках.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: брать только наличные рубли.
Последствие: необходимость обмена по невыгодному курсу.
Альтернатива: карта "Мир" или открытие валютного счёта.
- Ошибка: полагаться исключительно на международные карты.
Последствие: возможные блокировки или отказ в обслуживании.
Альтернатива: использование UnionPay или системы быстрых платежей.
- Ошибка: не проверять банковские новости перед поездкой.
Последствие: неожиданные трудности с оплатой.
Альтернатива: отслеживание информации на сайтах банков и НСПК.
Плюсы и минусы
|
Плюсы использования "Мир" в Армении
|
Минусы
|
Удобство для российских туристов
|
Возможные технические сбои на старте
|
Безопасность и прозрачность операций
|
Ограниченность партнёрских банков
|
Экономия на конвертации валюты
|
Вероятность повторных санкционных рисков
FAQ
Как выбрать банк для обслуживания карты "Мир" в Армении?
Лучше всего уточнять список банков, официально заявивших о поддержке НСПК. Обычно крупные сети подключаются первыми.
Сколько стоит снятие наличных с карты "Мир" в Армении?
Комиссия зависит от банка, но чаще всего составляет 1-2%. Рекомендуется пользоваться банкоматами партнёрских организаций.
Что лучше для поездки — карта "Мир" или наличные доллары?
Оптимально иметь и карту, и наличные. Это позволит быть готовым к любому сценарию.
Миф и правда
- Миф: "Если карта не работает, денег не снять".
Правда: всегда можно воспользоваться обменниками и наличной валютой.
3 интересных факта
- Национальная система платёжных карт России была создана в 2014 году после первых санкционных ограничений.
- Первым зарубежным направлением, где карты "Мир" стали принимать, была Абхазия.
- QR-оплата уже успешно применяется в Китае и Индии, где она стала массовой альтернативой картам.
