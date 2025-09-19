Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by pch.vector is licensed under public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:19

Без лишних комиссий и обмена валюты: как "Мир" спасёт кошельки россиян в Армении

В Армении готовят возврат карт Мир для российских туристов

В последние годы туризм в Армении растёт рекордными темпами. Поток гостей из России особенно заметен: только за первые месяцы 2025 года страну посетили сотни тысяч россиян. Для них вопрос удобной оплаты стоит особенно остро, ведь карты "Мир" с марта 2024 года перестали работать из-за санкционных ограничений. Теперь ситуация меняется: в Ереване объявили о подготовке банковской системы к приёму этих карт. Это значит, что вскоре россияне смогут снова оплачивать товары и услуги привычным способом.

Кроме того, власти страны делают ставку на современные методы безналичных расчётов и хотят внедрить оплату по QR-кодам. Это позволит расширить спектр сервисов для туристов и упростить покупки даже в небольших магазинах или уличных кафе.

Почему карты "Мир" вернутся в Армению

Для российских путешественников оплата в поездках часто становится проблемой: не всегда удобно носить с собой крупные суммы наличными, а конвертация валюты создаёт дополнительные расходы. Запуск карт "Мир" в Армении решает сразу несколько задач — обеспечивает комфорт туристам, поддерживает бизнес и укрепляет экономические связи двух стран.

Напомним, что "Мир" — национальная платёжная система России, созданная для обеспечения финансового суверенитета и снижения зависимости от международных операторов.

Сравнение платёжных систем

Система

Доступность в Армении

Особенности использования

Visa / Mastercard

Частично ограничены

Работают в большинстве точек, но могут действовать санкции

UnionPay

Принимается выборочно

Популярна у туристов из Китая, поддерживается не везде

Мир

Возобновление планируется

Основной инструмент для россиян, ранее был приостановлен

Советы шаг за шагом: как пользоваться картой "Мир" в Армении

  1. Уточните у своего банка, активна ли карта для зарубежных транзакций.
  2. При поездке возьмите с собой запас наличных на случай технических задержек.
  3. Проверьте список партнёрских банков в Армении, которые первыми подключат систему.
  4. Используйте оплату через терминалы и банкоматы, чтобы убедиться в корректной работе.
  5. При невозможности оплаты по карте — пользуйтесь QR-кодами, которые также планируют внедрить в торговых точках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: брать только наличные рубли.
    Последствие: необходимость обмена по невыгодному курсу.
    Альтернатива: карта "Мир" или открытие валютного счёта.
  • Ошибка: полагаться исключительно на международные карты.
    Последствие: возможные блокировки или отказ в обслуживании.
    Альтернатива: использование UnionPay или системы быстрых платежей.
  • Ошибка: не проверять банковские новости перед поездкой.
    Последствие: неожиданные трудности с оплатой.
    Альтернатива: отслеживание информации на сайтах банков и НСПК.

Плюсы и минусы

Плюсы использования "Мир" в Армении

Минусы

Удобство для российских туристов

Возможные технические сбои на старте

Безопасность и прозрачность операций

Ограниченность партнёрских банков

Экономия на конвертации валюты

Вероятность повторных санкционных рисков

FAQ

Как выбрать банк для обслуживания карты "Мир" в Армении?
Лучше всего уточнять список банков, официально заявивших о поддержке НСПК. Обычно крупные сети подключаются первыми.

Сколько стоит снятие наличных с карты "Мир" в Армении?
Комиссия зависит от банка, но чаще всего составляет 1-2%. Рекомендуется пользоваться банкоматами партнёрских организаций.

Что лучше для поездки — карта "Мир" или наличные доллары?
Оптимально иметь и карту, и наличные. Это позволит быть готовым к любому сценарию.

Миф и правда

  • Миф: "Если карта не работает, денег не снять".
    Правда: всегда можно воспользоваться обменниками и наличной валютой.

3 интересных факта

  1. Национальная система платёжных карт России была создана в 2014 году после первых санкционных ограничений.
  2. Первым зарубежным направлением, где карты "Мир" стали принимать, была Абхазия.
  3. QR-оплата уже успешно применяется в Китае и Индии, где она стала массовой альтернативой картам.

