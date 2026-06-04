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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:04

Панические атаки связали с неожиданными обследованиями: список анализов удивляет

Перечень диагностических процедур для пациентов с панической атакой дополнился анализами, которые не влияют на данное состояние, заявил психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг. Почему страдающие паническими атаками теперь будут сдавать анализы на ВИЧ, гепатиты B и C, а также трепонему бледную, врач пояснил NewsInfo.

Ранее сообщалось, что в России обновлен стандарт лечения панических атак. Теперь пациента, у которого подозревают паническую атаку, могут направить сдавать анализы на гепатиты B, C, трепонему бледную и ВИЧ.

Информация о расширении списка обязательных обследований спровоцировала дискуссию в экспертном сообществе о целесообразности таких назначений для людей, страдающих тревожными расстройствами.

Файнзильберг отмечает отсутствие клинической логики в связке вирусных инфекций и приступов паники. По мнению эксперта, включение данных анализов в протокол продиктовано исключительно экономическими причинами, а не медицинской необходимостью. Ранее системный подход к чекапам уже вызывал вопросы у специалистов.

"Я тоже был несколько удивлен, но думаю, что речь идет о том, что до приказа эти анализы были, видимо, платные, а сейчас они входят в систему ОМС. Потому что никакой логической связи между паническими атаками и вирусными инфекциями я не улавливаю. Предполагаю, что речь идет только о включении в систему ОМС", — пояснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что возбудители инфекционных заболеваний вызывают симптоматику, которая принципиально отличается от картины панического расстройства. Понимание того, как психосоматика влияет на тело, помогает врачам разграничивать истинные патологии и эмоциональные реакции, однако в текущем стандарте эта грань размывается.

Аналогичная ситуация, по мнению психиатра, сложилась с включением в стандарт светотерапии. Эксперт указывает, что данный метод не является профильным для купирования панических атак, хотя и может оказывать общее поддерживающее воздействие на нервную систему.

"Светотерапия достаточно распространенный метод терапии, но чтобы он был специализированным при лечении панических атак, я никогда не слышал. Хотя светотерапия имеет под собой реальную основу для улучшения состояния нервной системы. Это метод общий, неспецифический", — отметил специалист.

Паническая атака представляет собой специфическую реакцию психики на внешний или внутренний раздражитель. Специалисты рекомендуют при подобных состояниях делать упор на психотерапевтические методики, помогающие скорректировать восприятие стресса, вместо назначения лишних физических симптомов. Изучение того, как инстинкт выживания превращается в препятствие для нормальной жизни, остается ключевым вектором в работе с пациентами.

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Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков, Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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