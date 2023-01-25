Оперативные службы Томской области проверяют сообщения о "минировании" сразу нескольких школ, сообщила областная администрация.
"Сегодня, 25 января, сразу в несколько томских школ по электронной почте поступили анонимные сообщения о "минировании", — говорится в сообщении.
Как отмечают власти, оперативные службы региона полностью контролируют ситуацию и отрабатывают каждое сообщение. По всей видимости мы фиксируем очередную волну ложных сообщений, направленных по электронной почте из-за рубежа.
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