Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:42

Минус 10% без катастрофы, но с тревогой: что происходит с туризмом в Таиланде

Доходы туризма Таиланда достигли 44 млрд долларов в 2025 году — Турпром

Туристический рынок Таиланда в 2025 году столкнулся с охлаждением, которое становится заметным даже на фоне внушительных абсолютных показателей. Страна по-прежнему входит в число самых посещаемых направлений мира, однако динамика больше не выглядит безоблачной. Об этом сообщает издание "Турпром".

Снижение турпотока и причины спада

По прогнозу властей, до конца 2025 года Таиланд посетят около 32 млн иностранных туристов. Несмотря на внушительную цифру, она почти на 10% ниже уровня 2024 года, когда страну посетили 35,5 млн человек. Таким образом, туристическая отрасль фиксирует заметное замедление после периода активного восстановления.

В Управлении по туризму Таиланда (TAT) связывают спад сразу с несколькими факторами. Существенное влияние оказали природные катаклизмы, в том числе наводнения в южных провинциях, пришедшиеся на пик сезона. Дополнительным негативным фактором стала эскалация напряжённости на границе с Камбоджей, которая усилила обеспокоенность иностранных туристов.

Оценка властей и первые итоги года

Несмотря на сложную ситуацию, представители TAT подчеркивают устойчивость отрасли.

"Учитывая сложившуюся неблагоприятную ситуацию, тот факт, что число иностранных туристов превысило 30 миллионов, уже является отличным показателем", — заявила глава Управления по туризму Таиланда Тапани Киатпхайбул.

Статистика показывает, что 2025 год развивался неравномерно. Январь стал исключением — в этом месяце было зафиксировано 3,71 млн прибытий, что на 22% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Однако затем динамика изменилась, и последующие месяцы показали устойчивое снижение.

Летний сезон и география поездок

Особенно чувствительным спад оказался в летние месяцы. В мае турпоток сократился на 14%, в июне — на 15%, а в июле — уже на 16%. Эти показатели резко контрастируют с планами начала года, когда власти рассчитывали принять не менее 35 млн иностранных гостей.

По предварительным данным правительства, к 7 декабря 2025 года страну посетили 30,3 млн иностранцев, потративших около 1,4 трлн батов (44 млрд долларов). В пятерку лидеров по числу туристов вошли Малайзия, Китай, Индия, Россия и Южная Корея.

Внутренний туризм и планы на будущее

На фоне спада международных поездок внутренний туризм показал относительную устойчивость. В 2025 году жители Таиланда совершили 206,63 млн поездок по стране, превысив целевые показатели. Доход от внутреннего туризма достиг 1,16 трлн батов, однако декабрь оказался слабее ожиданий из-за ухудшения экономической ситуации.

В TAT рассчитывают на восстановление в 2026 году. Планируется привлечь 34,9 млн иностранных туристов и увеличить доходы отрасли до 1,63 трлн батов. Власти намерены инвестировать в инфраструктуру, продвижение страны и масштабные мероприятия, включая празднование Нового года и развитие фестивалей международного уровня.

