Опубликована сегодня в 21:16

"Ковры" без счетов за связь: пассажирам дадут право на бесплатные звонки

Сенатор Гибатдинов: готовятся поправки о бесплатных звонках в авиакомпании на постоянной основе

Российские авиакомпании обязали предоставлять пассажирам бесплатный доступ к горячим линиям в случае задержек рейсов, вызванных ограничениями на использование воздушного пространства — так называемых "ковров". Соответствующее поручение направило перевозчикам Министерство транспорта РФ. Документ подписал заместитель министра Александр Пошивай.

Как возникла инициатива
Предложение поступило из Совета Федерации, где сенатор Айрат Гибатдинов обратил внимание на проблему: во время массовых задержек люди вынуждены самостоятельно звонить в кол-центры, оплачивая разговор по высоким тарифам. Стоимость минуты связи могла достигать 85 рублей.

В ответ Минтранс поручил авиакомпаниям обеспечить бесплатную связь с кол-центрами в подобных ситуациях.

Что будет дальше
По словам сенатора Гибатдинова, следующим шагом станет законодательное закрепление права пассажиров на бесплатные звонки в авиакомпании — не только во время "ковров", но и на постоянной основе. Соответствующие поправки уже готовятся и в ближайшее время будут внесены в Госдуму.

Поддержка инициативы
Депутаты также направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину. Они подчеркнули, что перевозчики обязаны информировать клиентов, но на деле пассажирам приходится тратить собственные деньги на связь. Парламентарии напомнили: в других сферах услуги поддержки традиционно предоставляются бесплатно.

Гости Красной Поляны могут зарегистрироваться на рейс и сдать багаж до поездки в аэропорт сегодня в 13:31

Регистрация на рейс в лобби отеля: новая концепция на курорте Красная Поляна

Курорт Красная Поляна внедрил уникальную услугу, позволяющую гостям проходить регистрацию и сдавать багаж прямо в отеле, избавляя их от очередей и лишних хлопот.

Читать полностью » Почему рынки помогают лучше понять культуру страны чем музеи сегодня в 12:54

Где можно узнать о стране больше: музей или шумный рынок

Музеи показывают прошлое, рынки — настоящее. Именно здесь можно увидеть, чем живёт страна: от еды и торговли до общения и традиций.

Читать полностью » Атмосфера восточного рынка: что делает его особенным сегодня в 11:53

Магия восточного рынка: запахи, шум и ритуалы

Восточный рынок — это не просто торговля, а целый мир запахов, звуков и эмоций. Здесь каждая покупка превращается в маленькое приключение.

Читать полностью » Атмосфера рынков: Ближний Восток против Юго-Восточной Азии сегодня в 10:51

Восток и Азия: почему рынки кажутся похожими, но это иллюзия

Рынки Востока и Азии похожи лишь на первый взгляд. На одних торг — это спектакль, на других — часть жизни. Атмосфера и культура торговли сильно отличаются.

Читать полностью » Искусство торга: проверенные приёмы на восточных рынках сегодня в 9:49

Восточные рынки: приём, который заставил продавца снизить цену вдвое

Восточный рынок — это театр торга, где продавец ждёт от вас игры. Зная несколько приёмов, можно купить дешевле и при этом вызвать уважение.

Читать полностью » Менталитет: в каких странах торговаться обязательно, а где лучше не начинать сегодня в 8:47

Страны, где без торга вы переплатите вдвое, и где лучше не начинать

В одних странах умение торговаться вызывает уважение, в других — раздражение. Понимание культурных норм поможет избежать ошибок и лишних конфликтов.

Читать полностью » Как разговоры с местными помогают найти аутентичные места сегодня в 7:43

Диалог с местными: как добраться до самых аутентичных мест и вещей в путешествии

Разговоры с местными открывают то, чего не найти в путеводителях: рынки без туристов, аутентичные мастерские и маленькие открытия, которые делают поездку особенной.

Читать полностью » Как находить аутентичные рынки и мастерские в путешествиях сегодня в 6:40

Места, о которых не пишут в путеводителях: аутентичные рынки и мастерские в путешествиях

Настоящие рынки и мастерские не находятся на центральных улицах. Их можно отыскать по советам местных, запахам специй и звуку инструментов.

Читать полностью »

