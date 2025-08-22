"Ковры" без счетов за связь: пассажирам дадут право на бесплатные звонки

Российские авиакомпании обязали предоставлять пассажирам бесплатный доступ к горячим линиям в случае задержек рейсов, вызванных ограничениями на использование воздушного пространства — так называемых "ковров". Соответствующее поручение направило перевозчикам Министерство транспорта РФ. Документ подписал заместитель министра Александр Пошивай.

Как возникла инициатива

Предложение поступило из Совета Федерации, где сенатор Айрат Гибатдинов обратил внимание на проблему: во время массовых задержек люди вынуждены самостоятельно звонить в кол-центры, оплачивая разговор по высоким тарифам. Стоимость минуты связи могла достигать 85 рублей.

В ответ Минтранс поручил авиакомпаниям обеспечить бесплатную связь с кол-центрами в подобных ситуациях.

Что будет дальше

По словам сенатора Гибатдинова, следующим шагом станет законодательное закрепление права пассажиров на бесплатные звонки в авиакомпании — не только во время "ковров", но и на постоянной основе. Соответствующие поправки уже готовятся и в ближайшее время будут внесены в Госдуму.

Поддержка инициативы

Депутаты также направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину. Они подчеркнули, что перевозчики обязаны информировать клиентов, но на деле пассажирам приходится тратить собственные деньги на связь. Парламентарии напомнили: в других сферах услуги поддержки традиционно предоставляются бесплатно.