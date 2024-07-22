Ролик о российских моряках, добывающих минтай, собрал свыше 10 миллионов просмотров

Видео — часть масштабной информационной кампании, которую начала Ассоциация добытчиков минтая, чтобы заново познакомить россиян с главной промысловой рыбой России. Уже в сентябре будет показан полномасштабный фильм о минтае.

Ролик появился в соцсетях 14 июля, в День рыбака, который традиционно празднуется во второе воскресенье июля. Изначально его опубликовали на сайте и в социальных аккаунтах проекта "Дальневосточный минтай" как поздравление, а дальше он уже разошелся по сети и собрал лавину просмотров и комментариев. Съемки ролика проходили в реальных условиях в суровом Беринговом море на севере Тихого океана. Видео очень хорошо показывает, ценой каких усилий минтай попадает на столы россиян.

"Большинство россиян не знает, что такая привычная всем рыба, как минтай, добывается в тысячах миль от берега. Для доставки рыбы на берег без потери качества и вкуса используются самые современные и устойчивые методы лова и переработки. Добыча минтая — это очень тяжелый труд. Всегда на грани подвига. Это риск, тяжёлая физическая нагрузка, долгая разлука с близкими людьми — экспедиции порой длятся до полугода. Эти люди заслуживают уважения и почёта", — заявил в комментарии президент АДМ Алексей Буглак.

Сегодня минтай — самая массовая промысловая рыба России. Он составляет 35% всего российского улова, это около 2 млн тонн в год. Но пока только 21% улова идет на российские прилавки.

Чтобы изменить ситуацию, АДМ запустила некоммерческий проект "Дальневосточный минтай". В рамках программы потребителей знакомят с "главной рыбой России": рассказывают о добыче и переработке, о способах приготовления, проводят бесплатные дегустации и мастер-классы.

Цель АДМ — увеличить долю внутреннего минтая на внутреннем рынке до 30% от улова и более. Ведь минтай — это не только вкусная, полезная, но и самая доступная рыба. В среднем, отпускная цена на килограмм мороженого минтая держится на уровне 80-90 рублей за тушку и 200 рублей за филе.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fish-gf0d0932a6_1920.jpg (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)