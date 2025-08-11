Ложка этой зелени в томатный соус — и вкус баранины становится ресторанным

Иногда кулинарное вдохновение приходит неожиданно. Вместо привычной пасхальной бараньей ноги на праздничном столе может появиться блюдо с неожиданным акцентом — томатно-мятный соус, способный преобразить даже самые знакомые рецепты.

Свежий взгляд на классику

Автор идеи Марта Стюарт, предложила добавить мяту в традиционный томатный соус. Получился вариант, где классическая маринара приобретает яркий и выразительный аромат. Мята смело вступает в дуэт с кислинкой помидоров, а лимонный сок и базилик завершают эту гармонию, делая вкус насыщенным и запоминающимся.

Почему это работает

Мята придаёт блюду свежесть и лёгкость.

Помидоры остаются сочными и яркими по вкусу.

Базилик и лимон усиливают ароматическую палитру.

Соус особенно хорош с бараньими блюдами — например, с фаршированной ногой. При этом он универсален и прекрасно подойдёт к мясным фрикаделькам или даже к пасте.

Пошаговый рецепт

Ингредиенты:

3 ст. л. оливкового масла extra virgin

1/4 стакана мелко нарезанного лука-шалота (1 средний)

2 ч. л. измельчённого чеснока (2 зубчика)

1/4 ч. л. молотого красного перца

1 банка (28 унций) измельчённых томатов

1/3 стакана свежей мяты (мелко нарезанной)

1/4 стакана свежего базилика (мелко нарезанного)

2 ст. л. лимонного сока (1 лимон)

Кошерная соль, чёрный перец

Приготовление:

Разогреть масло в кастрюле на среднем огне до лёгкого блеска.

Добавить лук-шалот, готовить 5 минут до мягкости.

Ввести чеснок и красный перец, обжарить 30 секунд до аромата.

Влить помидоры, довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить 15-20 минут, пока соус не станет гуще.

Снять с плиты, вмешать мяту, базилик и лимонный сок. Посолить и поперчить по вкусу.

Готовый соус можно использовать сразу или хранить в холодильнике до недели.