© commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:13

Душистая мята растет круглый год: эти простые правила ухода за ней меняют всё

Садоводы объяснили, как обрезка и пересадка влияют на рост мяты

Мята — растение, которое способно превратить подоконник или садовый уголок в ароматный оазис. Её свежие листья можно добавлять в чай, лимонад, салаты или десерты, и именно поэтому многие хотят выращивать её у себя дома. Однако, чтобы кустик был густым и сочным, важно знать несколько простых правил ухода.

Как правильно подобрать место для мяты

Главное условие успешного роста — это свет. Мята любит яркое освещение, но не переносит прямые солнечные лучи. Если горшок поставить на подоконник, лучше выбирать восточную или западную сторону, где солнечные лучи мягче. При недостатке света растение вытягивается и теряет насыщенный аромат.

Если же мята растёт в саду, стоит подыскать участок с лёгкой полутенью. Там она будет чувствовать себя лучше всего, сохраняя зелень и не страдая от ожогов.

Особенности полива

Уход за мятой невозможен без регулярного полива. Её корни любят влагу, но при застое воды растение может загнить. Поэтому важно найти баланс: почва должна оставаться постоянно влажной, но не превращаться в болотистую массу. Проверить легко — если верхний слой слегка подсох, пора снова поливать.

Опытные садоводы рекомендуют использовать воду комнатной температуры, отстоянную хотя бы сутки. Это помогает избежать появления белого налёта и сохраняет здоровье растения.

Какую почву любит мята

Для мяты подойдёт лёгкая, рыхлая и плодородная почва. Важно, чтобы был хороший дренаж: это можно обеспечить, добавив в землю песок или керамзит. Если посадить растение в слишком тяжёлый грунт, вода будет застаиваться, а корни быстро пострадают.

Подкармливать мяту стоит умеренно. Слишком большое количество удобрений приведёт к тому, что листья потеряют свой насыщенный вкус и аромат. Достаточно один-два раза в месяц добавлять органические или комплексные удобрения.

Зачем нужна обрезка

Мята растёт быстро, и если её не подрезать, стебли вытянутся и станут тонкими. Чтобы куст был густым, нужно регулярно прищипывать верхушки и срезать длинные побеги. Это стимулирует рост новых листьев и помогает сохранить декоративный вид.

Кроме того, очень важно убирать цветоносы. Когда мята зацветает, она направляет все силы на формирование семян, а листья становятся менее ароматными. Срезая бутоны, вы продлеваете период активного роста зелени.

Горшок и пересадка

Если мята выращивается дома, лучше сразу выбрать широкий и глубокий горшок. Её корни разрастаются быстро, и в тесной ёмкости растение будет угнетённым. Раз в год мяту желательно пересаживать, обновляя почву и давая корням больше пространства.

На дно горшка обязательно укладывают слой дренажа — это защищает растение от переувлажнения. Если планируется держать мяту на балконе или в саду в контейнере, то следует выбирать устойчивые ёмкости, так как растение разрастается довольно пышно.

Зимовка и обновление растения

Мята — многолетник, но её надземная часть зимой отмирает. Если она растёт в саду, весной снова пойдут новые побеги. В домашних условиях растение может жить круглый год, однако через два-три сезона куст теряет силу, и его лучше обновить — укоренить новые черенки или посадить свежие побеги.

Советы для обильного урожая

Чтобы круглый год иметь под рукой ароматные листья, достаточно придерживаться нескольких правил:

  • держать мяту в хорошо освещённом месте без прямого солнца;
  • регулярно поливать, избегая пересыхания земли;
  • подрезать побеги для стимуляции роста;
  • срезать цветоносы, как только они появляются;
  • пересаживать растение раз в год в свежий грунт.

Эти простые шаги помогут сохранить мяту сильной и здоровой, а вы сможете наслаждаться её свежестью в напитках и блюдах весь сезон.

