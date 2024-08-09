Ирек Файзуллин предупреждает о возможном снижении ввода жилья из-за завершения программы льготной ипотеки: влияние на рынок новостроек и планы Минстроя

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин выразил обеспокоенность возможным падением ввода жилья в стране на фоне завершения программы льготной ипотеки, которая была основным стимулом для рынка новостроек в последние четыре года. Несмотря на то что в этом году строительство жилья идет с небольшим опережением, Файзуллин отметил, что прекращение льготной программы может привести к снижению объемов вводимого жилья. По его словам, в стране строится около 115 миллионов квадратных метров жилья, что эквивалентно почти 2,5 миллиона квартир.

Файзуллин подчеркнул, что на ближайшие два года регионы имеют в своем распоряжении достаточные программы для обеспечения роста объемов строительства. Кроме того, продолжают действовать другие льготные ипотечные программы, такие как семейная ипотека и ипотека для IT-специалистов. Тем не менее, эксперты заметили резкое снижение спроса на новостройки с момента окончания программы льготной ипотеки. Это снижение затронуло как заключенные сделки, так и новые заявки на покупку жилья.

Глава Минстроя также обозначил цель достигнуть 33 квадратных метра жилого пространства на человека в стране к 2030 году, с намерением продолжить жилищную программу до 2036 года.

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