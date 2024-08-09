Лукашенко: У Минска есть, что ответить на агрессию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ободряет своих граждан, убеждая их не волноваться по поводу возможных военных действий на границе с Украиной.

Он заявил, что у Минска есть достаточно сил для защиты страны и не боится любого возможного нападения.

По словам Лукашенко, сейчас все спокойно на границе, и он убежден, что если бы украинская сторона действительно решилась на агрессию, то Белоруссия бы уже давно отреагировала. Президент подчеркнул, что его слова не являются пустой болтовней и что у него есть конкретные планы и меры, чтобы защитить страну.

"Мы готовы ответить на любую агрессию, но не планируем ее начинать", — подчеркивает Лукашенко.

В этом контексте важно отметить, что в конце июня наблюдатели зафиксировали военную активность на границе между Белоруссией и Украиной, но позже Украина отозвала свои войска и дополнительные силы, которые она ранее перебросила к границе.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)﻿