Полномочия расширены: как новый приказ Минздрава изменит систему здравоохранения

Новый приказ Минздрава Российской Федерации, разрешающий фельдшерам и акушеркам исполнять обязанности лечащего врача, не содержит принципиальных новшеств, а лишь актуализирует нормы, действовавшие более 12 лет. Об этом заявил РИА "Новости" научный руководитель ЦНИИОИЗ Минздрава России, академик Владимир Стародубов.

Актуализация норм: предыдущая версия приказа нуждалась в обновлении

"Это нормальная практика, никаких новшеств здесь по сути нет. Предыдущая версия приказа действовала более 12 лет и нуждалась в актуализации", — объяснил Стародубов.

Актуализация нормативных актов необходима для соответствия современным реалиям и потребностям системы здравоохранения.

По словам академика, документ Минздрава лишь закрепляет сложившуюся практику, когда в случае отсутствия врача, например, в отдалённом фельдшерско-акушерском пункте или во время отпуска, его функции временно исполняет грамотный фельдшер. Приказ Минздрава подтверждает право фельдшеров и акушерок временно исполнять обязанности врача в определенных ситуациях.

Исключительные врачебные функции: отдельные механизмы и телемедицина

Он отметил, что для выполнения исключительных врачебных функций созданы отдельные механизмы, а также помогает развитие телемедицины для онлайн-консультаций с врачами более высокого уровня. В тех случаях, когда требуется квалификация врача, используются механизмы консультаций и телемедицина.

По его словам, этот нормативный акт защищает средний медицинский персонал и наделяет его необходимыми полномочиями. Приказ Минздрава обеспечивает правовую защиту фельдшеров и акушерок и наделяет их необходимыми полномочиями для выполнения своих обязанностей.

Интересные факты о фельдшерах и акушерках в России

Фельдшеры и акушерки играют важную роль в оказании медицинской помощи в сельской местности и отдаленных районах России.

Фельдшеры и акушерки могут самостоятельно оказывать первичную медицинскую помощь, проводить диагностику и назначать лечение.

Фельдшеры и акушерки проходят специальную подготовку и имеют право на самостоятельную медицинскую практику.

В заключение, новый приказ Минздрава РФ, разрешающий фельдшерам и акушеркам исполнять обязанности лечащего врача, не вносит принципиальных изменений в систему здравоохранения, а лишь актуализирует действующие нормы и закрепляет сложившуюся практику. Приказ направлен на обеспечение доступности медицинской помощи в отдаленных районах и защиту прав среднего медицинского персонала.