Духи
Духи
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:15

То, чем пользуются каждый день, стало отечественным: рынок меняется быстрее, чем кажется

Минпромторг прогнозирует рост локализации косметики в России до 70% к 2026 году — ТАСС

Российская парфюмерно-косметическая отрасль за последние годы заметно изменила структуру производства, сместив акцент на внутренние ресурсы. В Минпромторге считают, что этот процесс ещё не завершён и потенциал роста остаётся значительным. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Рост локализации и планы на 2026 год

В Министерстве промышленности и торговли РФ ожидают, что уровень локализации продукции парфюмерно-косметической отрасли увеличится с нынешних 51% до 70% к 2026 году. В ведомстве уточнили, что планируют не только достичь этого показателя, но и сохранить его на протяжении всего 2026 года.

"На текущий момент уровень локализации парфюмерно-косметической отрасли составляет порядка 51%. К 2026 году планируем увеличить этот показатель до 70% и сохранить в течение всего 2026 года", — сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Такая динамика, по оценке министерства, отражает системные изменения в отрасли и рост доли отечественных компонентов, сырья и производственных мощностей.

Импортозамещение как драйвер отрасли

В Минпромторге напомнили, что активное развитие российской парфюмерно-косметической промышленности началось после 2022 года, когда с рынка стали уходить иностранные производители. В этих условиях министерство запустило политику импортозамещения, которая стала одним из ключевых факторов роста отрасли.

Освободившиеся ниши начали занимать российские компании, нарастившие производство и расширившие ассортимент. Это позволило не только компенсировать сокращение импорта, но и создать задел для дальнейшего увеличения локализации.

Динамика производства в 2024 году

По итогам 2024 года выпуск отечественной парфюмерно-косметической продукции вырос на 33% по сравнению с 2023 годом. Наиболее заметный прирост зафиксирован в отдельных сегментах, которые ранее во многом зависели от зарубежных поставок.

Так, производство средств для маникюра увеличилось на 72%. Выпуск средств для бритья, дезодорантов и продукции для ванн вырос на 56%. В сегменте шампуней и лаков для волос рост составил 14%, а средства для макияжа глаз и губ показали увеличение объёмов на 9,5%.

В министерстве считают, что такая структура роста подтверждает устойчивость отрасли и её способность адаптироваться к новым экономическим условиям.

