Всего метр до ресторана — и ДТП: утро невестки Валерии пошло наперекосяк

Можно сказать, что даже самый спокойный день может внезапно превратиться в череду событий, требующих стальных нервов. Именно так началось утро 27-летней Лианы Шульгиной — невестки певицы Валерии. По дороге в ресторан, куда она собиралась заехать на обед, Лиана неожиданно оказалась в центре ДТП.

Она сама рассказала об этом в социальных сетях, подчеркнув, что переживать не стоит: никто не пострадал. В тот момент в салоне автомобиля вместе с ней находилась сестра Марьяна.

Как это произошло

По словам Лианы, другой водитель задел переднюю часть её машины при перестроении.

"Ущерб, к счастью, минимальный: немного поцарапан бампер. Но сама ситуация… Плюс вся волокита с документами, вызов ДПС и прочие формальности просто вымотали. Всё это затянулось на несколько часов", — пояснила она.

Ситуация осложнилась тем, что всё случилось буквально в нескольких метрах от ресторана, куда девушки направлялись. На веранде заведения оказался их друг, который стал невольным свидетелем происшествия. Он сразу вышел поддержать сестер, что, по признанию Лианы, помог ей сохранить спокойствие.

Эмоции после аварии

Несмотря на то что последствия оказались незначительными, сама обстановка была крайне напряжённой.

"Все обошлось — это главное! Но какой же это стресс", — призналась Лиана.

Немного о семье

Лиана Шульгина стала частью семьи Валерии в 2020 году, когда младший сын певицы, Арсений, женился на своей возлюбленной. Уже в январе 2021 года у пары появилась дочь, которую поклонники часто называют маленькой копией знаменитой бабушки. Весной 2025-го в семье родился второй ребёнок — сын Мирон.