В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль ВС РФ шести населенных пунктов в Донбассе

Подразделения группы "Центр" взяли под свой контроль населённый пункт Журавка, находящийся в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, было взято несколько населённых пунктов, в том числе Кирово, Птичье, Скучное, Карловка и Заветное.

Дополнительно, российские силы в этом районе нанесли удары по личному составу и технике нескольких украинских бригад, а также отбили 53 вражеских контратаки.

Фото: сайт Минобороны России