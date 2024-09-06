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Минобороны РФ: ВС РФ заняли село Журавка в ДНР
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В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль ВС РФ шести населенных пунктов в Донбассе

Минобороны РФ: ВС РФ заняли село Журавка в ДНР

Подразделения группы "Центр" взяли под свой контроль населённый пункт Журавка, находящийся в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, было взято несколько населённых пунктов, в том числе Кирово, Птичье, Скучное, Карловка и Заветное.

Дополнительно, российские силы в этом районе нанесли удары по личному составу и технике нескольких украинских бригад, а также отбили 53 вражеских контратаки.

Фото: сайт Минобороны России

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