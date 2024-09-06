В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль ВС РФ шести населенных пунктов в Донбассе

Подразделения группы "Центр" взяли под свой контроль населённый пункт Журавка, находящийся в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, было взято несколько населённых пунктов, в том числе Кирово, Птичье, Скучное, Карловка и Заветное.
Дополнительно, российские силы в этом районе нанесли удары по личному составу и технике нескольких украинских бригад, а также отбили 53 вражеских контратаки.
Фото: сайт Минобороны России
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