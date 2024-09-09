Минобороны РФ: российские ВС заняли Мемрик в Донбассе

ВС РФ взяли под контроль село Мемрик в ДНР

Ранее в российском военном ведомстве сообщалось о взятии сразу пяти населенных пунктов в ДНР.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Мемрик", — указывается в заявлении министерства.

Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под свой контроль населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 сентября сообщает Минобороны РФ.

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