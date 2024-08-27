Минобороны РФ отчиталось об утренних ударах по Украине

Российская армия утром 27 августа нанесла групповой удар по аэродромной инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Минобороны России в своей очередной сводке по ситуации в зоне проведения спецоперации.

Уточняется, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности, в том числе ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками.

По данным российского оборонного ведомства, все заявленные цели были уничтожены.

Напомним, что днем ранее российская армия нанесла массированный удар по критической энергетической инфраструктуре Украины. В МО РФ отметили, что инфраструктура также использовалась в интересах военно-промышленного комплекса страны.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence