Российская армия взяла под свой контроль еще один населенный пункт в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в результате наступательных действий на Донбассе смогли взять под свой контроль населенный пункт Орловка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России в очередной сводке в Telegram-канале.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Орловка ДНР", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также там уточнили, что ВС РФ нанесли поражение четырем бригадам украинской армии в районе населенных пунктов Воздвиженка, Сергеевка, Розовка и Новгородское в ДНР. Помимо этого, россиянам удалось отразить семь контратак ВСУ на этом направлении.

В ходе боевых действий ВСУ потеряли до 530 военных, а также танк, четыре бронемашины, шесть автомобилей, артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Алексей Ерешко (Alexey Yereshko)