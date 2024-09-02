Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом

Следственным комитетом России возбуждено дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова по обвинению в получении взятки. Согласно информации следствия, Муминджанов получил свыше 20 миллионов рублей в процессе поставок обмундирования для Минобороны РФ, включая поставки в зону СВО, говорится в сообщении телеграм-канала СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", — заявили в ведомстве.

Как утверждается в сообщении, находясь ранее на позиции руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечая за вещевое обеспечение ВС РФ, Муминджанов способствовал заключению контрактов на поставку обмундирования для МО РФ на сумму более 1,5 миллиардов рублей, включая поставки в зону СВО.

"За оказание данного содействия он получил взятку в размере более 20 миллионов рублей", — добавили в ведомстве.

Кроме того, следствие установило, что в собственности Муминджанова и его семьи находится недвижимость в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, происхождение которых сейчас проверяется.

"На данный момент Муминджанов задержан, решается вопрос о применении к нему меры пресечения", — заключили в СК.

Фото: сайт СК РФ