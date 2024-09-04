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Суд арестовал имущество дочери главного кадровика Минобороны
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  • Опубликована сегодня в 13:19

Имущество дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова арестовано по решению суда

Суд арестовал имущество дочери главного кадровика Минобороны

Московский Басманный суд постановил арестовать имущество дочери Юрия Кузнецова, главного кадровика Министерства обороны России, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В документах говорится о квартире, которая имеет общую площадь 105,3 квадратных метра и расположена на западе Москвы в бизнес-классе жилого комплекса рядом с Рублевским шоссе.

Кузнецов был арестован 14 мая, у него изъяли более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. Следствие утверждает, что в период с 2021 по 2023 годы, будучи начальником Восьмого управления Генштаба, он получил взятку от представителей коммерческих структур за благоприятные действия в их интересах.

Позднее СМИ сообщали, что поводом для дела стала взятка, полученная при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем и индивидуальным предпринимателем Мартиросяном.

На августовском заседании Кузнецов отказался признать свою вину. Его адвокат Марина Финкель заявила, что намерена использовать все законные меры для доказательства невиновности своего клиента.

Фото: commons.wikimedia.org/ Joe Gratz

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