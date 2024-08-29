Стали известны суточные потери ВСУ на курском направлении

За последние сутки украинская армия потеряла свыше 400 военнослужащих, а также десятки единиц военной техники в ходе боевых действий в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

"За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих", — говорится в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Помимо этого, МО РФ назвало потери украинских войск в военной техники: 29 единиц бронетехники (БМП и БТР), 27 бронемашин, а также артиллерийское орудие, одна РСЗО, миномет и 17 автомобилей.

Кроме того, по данным российского министерства, за все время вторжения ВСУ в Курскую область Киев потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка, 36 БМП, 64 БТР и другие виды военной техники, в том числе западной.

Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Korovkin 84