Российская армия продолжает операцию по уничтожению ВСУ в Курской области

Операция по уничтожению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области продолжается. Об этом сообщает российское Минобороны в своем телеграмм-канале, сообщив сводку о ситуации на курском направлении.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — заявили в российском оборонном ведомстве
Украинская армия пересекла границу с Россией 6 августа, вторгнувшись в Курскую область. С этого момента ВСУ потеряли до 3,8 тысяч военнослужащих, 54 танка, 26 БМП, а также 48 БТР. Уточняется, что также уничтожено три американских РСЗО HIMARS и одна MLRS.
Фото: commons.wikimedia.org/A.Savin
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