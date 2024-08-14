За последние сутки российские войска взяли в плен 18 военнослужащих украинской армии в ходе боевых действий в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале в очередной сводке по курскому направлению.
"18 военнослужащих ВСУ взяты в плен", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что за этот же период времени ВСУ потеряли до 270 военных, а также 16 единиц венной техники, в числе которых два танка, БТР Stryker и другая военная техника и оружие.
По данным МО РФ, с начала вторжения украинской армии в Курскую область Киев потерял до 2300 своих солдат, а также 373 единицы различной военной техники.
В министерстве подчеркивают, что операция по уничтожению противника в приграничных районах российских регионов продолжается.
Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Korovkin 84
Бизнесмен Дотком задал вопрос Байдену после заявления о Путине
Немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в социальной сети X задал вопрос президенту Соединенных Штатов Джо Байдену вопрос касательно недавних его слов о Владимире Путине.
В МИД Китая ответили на заявления Трампа о ядерном арсенале страны
Китай поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, достаточном для обеспечения национальной безопасности, и не участвует в гонке вооружений. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР в комментарии для РИА Новости, отвечая на высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о ядерном арсенале Китая.
Лиза Арзамасова рассказала, где она рожала второго ребёнка
Звезда сериала "Папины Дочки" Лиза Арзамасова, которая недавно родила дочь от фигуриста Ильи Авербуха, рассказала об условиях в родильном отделении.
Лоза высказался об обманутой мошенниками Долиной: "Резонансное дело"
Певец Юрий Лоза отреагировал на новость о том, что певица Лариса Долина потеряла московскую квартиру, став жертвой мошенников.