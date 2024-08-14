За последние сутки российские войска взяли в плен 18 военнослужащих украинской армии в ходе боевых действий в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале в очередной сводке по курскому направлению.

"18 военнослужащих ВСУ взяты в плен", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что за этот же период времени ВСУ потеряли до 270 военных, а также 16 единиц венной техники, в числе которых два танка, БТР Stryker и другая военная техника и оружие.

По данным МО РФ, с начала вторжения украинской армии в Курскую область Киев потерял до 2300 своих солдат, а также 373 единицы различной военной техники.

В министерстве подчеркивают, что операция по уничтожению противника в приграничных районах российских регионов продолжается.

Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Korovkin 84