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Минобороны: на Курском направлении в плен взяты 18 военных ВСУ
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Минобороны озвучило число взятых в плен военных ВСУ за сутки

Минобороны: на Курском направлении в плен взяты 18 военных ВСУ

За последние сутки российские войска взяли в плен 18 военнослужащих украинской армии в ходе боевых действий в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале в очередной сводке по курскому направлению.

"18 военнослужащих ВСУ взяты в плен", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что за этот же период времени ВСУ потеряли до 270 военных, а также 16 единиц венной техники, в числе которых два танка, БТР Stryker и другая военная техника и оружие.

По данным МО РФ, с начала вторжения украинской армии в Курскую область Киев потерял до 2300 своих солдат, а также 373 единицы различной военной техники.

В министерстве подчеркивают, что операция по уничтожению противника в приграничных районах российских регионов продолжается.

Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Korovkin 84

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