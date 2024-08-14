Минобороны рассказало о новых успехах российской армии на курском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) пресекли очередные попытки украинской армии прорваться с помощью мобильных групп вглубь территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале, предоставив очередную сводку по ситуации в Курской области.

Уточняется, что ВСУ пытались прорваться в районах населенных пунктов Скрылевка, Левшинка, Семеновка, Алексеевское и Камышное. Удары по противнику наносились авиацией, беспилотниками и артиллерией.

Согласно предоставленной российским оборонным ведомством информации, с начала вторжения украинских войск в приграничные районы Курской области, ВСУ потеряли до 2,3 тысяч военнослужащих, 37 танков, 32 БТР, 18 БМП, 192 боевые бронемашины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две РСЗО, а также 15 орудий полевой артиллерии.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Евгений Кель (Yevgeny Kel)