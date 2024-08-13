Минобороны сообщило подробности о действиях ВС РФ в Курской области

Российская армия продолжает пресекать попытку украинских войск вторгнуться на территорию РФ. С 6 августа ВСУ потеряли до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 БТР, 18 БМП, а также 179 других боевых бронемашин. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Помимо этого, сообщается, что ВС РФ уничтожили с 6 августа 78 автомобилей ВСУ, четыре украинских зенитных ракетных комплекса, а также две РСЗО и 14 орудий полевой артиллерии.
Так, по данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли до 420 военных, а также 130 единиц военной техники.
Фото: commons.wikimedia.org/Klausvienresh
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