Российские войска вновь взяли с плен военные ВСУ в Курской области

МО РФ: российская армия взяла в плен пять военных ВСУ за сутки под Курском

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли в плен пять военнослужащих украинской армии во время отражения атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов в приграничье Курской области. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале, приводя сводку по ситуации в российском регионе.

"Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", — заявило МО РФ.

Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, за последние 24 часа ВС РФ уничтожили свыше 400 военнослужащих ВСУ на курском направлении. Помимо этого, были уничтожены десятки единиц военной техники: 29 единиц бронетехники, 27 БМП, РСЗО, миномет и 17 автомобилей.

Вторжение ВСУ в Курскую область произошло утром 6 августа. Российским войскам удалось не допустить прорыва украинской армии в вглубь российской территории. Операция по уничтожению противника в РФ продолжается.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation