Минобороны России сообщило количество потерь ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли 660 военных за время боев в Курской области

За все время боевых действий в Курской области украинская армия потеряла 660 военнослужащих, а также 82 единицы бронетехники. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале, приводя очередную статистику по ситуации в Курской области.

"Всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что также были уничтожены восемь танков, 12 БТР, шесть БМП, а также 55 боевых бронемашин и инженерная машина разграждения.

Кроме того, в министерстве добавили, что за последние сутки в результате боевых действий ВСУ потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, включая один танк, четыре БТР, а также три БМП и 24 бронемашины "Козак".

Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Korovkin 84