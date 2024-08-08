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Минобороны: боевые действия в Курской области продолжаются, прорыва не допущено
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Минобороны сообщило новые подробности боевых действий в Курской области

Минобороны: боевые действия в Курской области продолжаются, прорыва не допущено

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) вместе с органами ФСБ РФ продолжают уничтожать подразделения украинской армии в Судженском и Кореневском районах Курской области. Соответствующую обстановку озвучили в Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве также добавили, что продвижения противника вглубь российской территории не допущено. Отмечается, что удары по противнику наносились авиацией, ракетными войсками и огнем артиллерии.

Также были озвучены потери ВСУ за последние сутки: до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе один танк и четыре БТР, три БМП, а также 24 боевые бронемашины. Так, за все время боевых действий в Курской области украинские подразделения потеряли 600 человек и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП, 55 боевых бронемашин, а также инженерная машина разграждения.

Фото: commons.wikimedia.org/A.Savin

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