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Минобороны: ночью ВС РФ не допустили прорыва ВСУ в Курской области
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Минобороны отчиталось о действиях российской армии ночью в Курской области против ВСУ

Минобороны: ночью ВС РФ не допустили прорыва ВСУ в Курской области

Прошедшей ночью российская армия и пограничные органы ФСБ продолжали уничтожать украинскую армию, которая пыталась проникнуть на территорию Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что удары по колоннам вооруженных формирований Украины наносились авиацией, ракетными войсками и артиллерией, а также подразделениями прикрытия Госграницы

"…на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории РФ", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что ВС РФ нанесли поражение украинской армии в районе населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области.

В результате отражения агрессии со стороны Киева ВСУ потеряла до 260 военнослужащих, 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь БТР, три БМП, 31 боевая бронемашина, а также шесть автомобилей. Помимо этого, российские войска уничтожили ЗРК "Бук М1", а также установку разминирования Ур-77 и станцию РЭБ.

Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Korovkin 84

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