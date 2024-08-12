Минобороны сообщило об большом количестве отраженных атак ВСУ в Курской област

Минобороны:В СРФ отразили семь атак ВСУ в Курской области

За последние сутки российская армия отразила семь атак ВСУ в районе населенных пунктов Мартыновки, Борков и Коренево в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, приводя данные о ситуации в регионе.

Уточняется, что атаки были отражены войсками группировки "Север", подошедшими резервами, а также ударами авиации, беспилотников и артиллерии.

Также отмечается, что в районе Каучука были пресечены попытки мобильных групп украинской армии прорваться на бронетехнике вглубь территории России.

По данным российского оборонного ведомства, в ходе боевых действий были уничтожены танк, 8 БМП Bradley, а также 16 боевых бронемашин и 14 пикапов.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin