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Минобороны сообщило об уничтожении в Курской области украинской
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Российские войска уничтожили около Курской области украинский дрон "Баба-Яга"

Минобороны сообщило об уничтожении в Курской области украинской "Бабы-Яги"

Военнослужащие российской армии тараном своего дрона уничтожили два украинских беспилотника "Баба-Яга" в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале, приложив соответствующее видео.

"На кадрах объективного контроля — уничтожение двух беспилотных летательных аппаратов "Баба Яга" ВСУ российскими военнослужащими-операторами FPV-дронов в воздухе", — говорится в описании к предоставленным кадрам уничтожения украинского беспилотника.

На видео показано, как операторы российского дрона замечают украинский дрон, после чего тараном сбивают его.

В Курской области продолжаются боевые действия между украинской армией и российскими войсками совместном с пограничниками ФСБ России. По последним данным оборонного ведомства РФ, войскам удалось не допустить продвижения ВСУ вглубь территории России и нанести существенные потери противнику.

Фото: commons.wikimedia.org

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