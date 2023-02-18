Мобилизованных заставили извиняться перед министром обороны

В Сети появилось видео, на котором самарские мобилизованные из ранее расформированного 1444 полка ВС РФ приносят извинения за записанное ими 8 февраля видеообращение. В нем говорилось, что их без отметок в документах отправили в зону боевых действий, а позже отказали в положенных за это выплатах.

"Мы военнослужащие 1444-го полка создали видео, в котором необоснованно просили одежду, питание. Просим прощения у министра обороны. Не делайте так, пацаны. Прошу не повторять подобных ошибок, а действовать по Уставу — обращаться к командирам, не записывать видео. Я раскаиваюсь в тех словах, которые были сказаны. Надеюсь заслужить ваше прощение", - говорит перед строем на камеру человек, представившийся рядовым Акинфеевым.

Аналогичные извинения принес его сослуживец, который сказал, что подобные обращения "играют на руку только нашим противникам, находящимся по ту сторону линии фронта".

"Я прекрасно осознаю свою ошибку и понимаю, что означенное мнение бросает тень недоверия не только на комсостав, но и на все Вооруженные силы Российской Федерации. Перед вашим лицом еще раз прошу не повторять подобных ошибок, а действовать впредь только согласно воинских уставов", - принес свои извинения мобилизованный бывшего 1444 полка.

На мероприятие военнослужащие были доставлены военной полицией.

1444 полк, в котором находились мобилизованные, 16 декабря был отправлен в зону проведения специальной военной операции. Личный состав располагался в ПТУ в Макеевке, по которому 1 января был нанесен удар со стороны ВСУ. Многие взвода подразделения были отправлены на передовую, хотя изначально предполагалось задействовать их исключительно в тыловых районах.

В дальнейшем военнослужащих полка перемещали по разным областям, не фиксируя этого документально. Когда их привезли в Курскую область им сказали, что 1444 полк был расформирован, и теперь они приписаны к 362 полку 3 дивизии 20 армии.

"Нам также заявили, что так как мы не должны были находиться в Донецкой народной республике, выплат за то, что парни были на передовой, нам не будет", — говорилось в обращении мобилизованных, которые отдельно подчеркнули, что из военные билет "абсолютно чисты" и нет "ни одной печати".

После публикации обращения в Сети член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов обратился в Минобороны, Генпрокуратуру, координационную группу по вопросам спецоперации, а также в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, чтобы разобраться с проблемами, озвученными мобилизованными.

Ранее российские силы взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка в 9 км от Артемовска. В настоящее время село полностью находится под контролем подразделений ЧВК "Вагнер", а бои переместились на территорию Берховки.