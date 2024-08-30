В Минобороны сообщили об изменении тактики ВСУ в пользу России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали все реже вести ответный огонь по российской армии, потому что украинские войска стали все чаще отступать, а также не могут вести контрбатарейную борьбу. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что соответствующую информацию из зоны боевых действий докладывают находящиеся на боевых позициях артиллеристы ВС РФ.

"По их мнению, это связано с тем, что ВСУ ежедневно сдают на южнодонецком направлении свои позиции, и просто не успевают занять новые для контрбатарейной стрельбы", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, что днем ранее российское военное министерство сообщило о том, что ВС РФ удалось взять под свой полный контроль два населенных пункта в ДНР: Николаевка и Стельмаховка.

Фото: armyinform.com.ua