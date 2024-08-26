Минобороны России отчиталось о массированном утреннем ударе по Украине

Утром 26 августа российская армия нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу ВПК страны. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале, публикуя очередную сводку по ситуации в зоне проведения спецоперации.
Уточняется, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Для ударов также применялись беспилотники.
В российском оборонном ведомстве отметили, что все намеченные цели были поражены.
Утром стало известно, что примерно в 13 регионах Украины, в том числе Киеве были слышны взрывы. Также объявлялась воздушная тревога. Из-за российской массированной ракетной атаки по всей соседней с РФ стране ввели отключения электричества.
Фото: commons.wikimedia.org (Creative Commons Attribution 4.0)
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