Минобороны России отчиталось о массированном утреннем ударе по Украине

Утром 26 августа российская армия нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу ВПК страны. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале, публикуя очередную сводку по ситуации в зоне проведения спецоперации.

Уточняется, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Для ударов также применялись беспилотники.

В российском оборонном ведомстве отметили, что все намеченные цели были поражены.

Утром стало известно, что примерно в 13 регионах Украины, в том числе Киеве были слышны взрывы. Также объявлялась воздушная тревога. Из-за российской массированной ракетной атаки по всей соседней с РФ стране ввели отключения электричества.

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