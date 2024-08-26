Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 91,6012
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 101,6125
Минобороны: утром ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике Украины
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Минобороны России отчиталось о массированном утреннем ударе по Украине

Минобороны: утром ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике Украины

Утром 26 августа российская армия нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу ВПК страны. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале, публикуя очередную сводку по ситуации в зоне проведения спецоперации.

Уточняется, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Для ударов также применялись беспилотники.

В российском оборонном ведомстве отметили, что все намеченные цели были поражены.

Утром стало известно, что примерно в 13 регионах Украины, в том числе Киеве были слышны взрывы. Также объявлялась воздушная тревога. Из-за российской массированной ракетной атаки по всей соседней с РФ стране ввели отключения электричества.

Фото: commons.wikimedia.org (Creative Commons Attribution 4.0)

Мир

Еврокомиссия отказалась комментировать задержание Дурова

Еврокомиссия отказалась комментировать задержание Дурова

Еврокомиссия отказалась комментировать задержание сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции, сообщает ТАСС.В пресс-службе ЕК заявили, что считают произошедшее национальным расследованием и не намерены его комментировать.

Читать полностью
Франция отказалась комментировать арест Дурова

Франция отказалась комментировать арест Дурова

Министерство иностранных дел Франции воздержится от комментариев по поводу ареста основателя Telegram Павла Дурова, выражая уважение к независимости судебной системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Читать полностью

Общество

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова отправились на концерт певца Шамана

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова отправились на концерт певца Шамана

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова принарядились, чтобы побывать на концерте певца Шамана в Сочи.

Читать полностью
В РФ растет спрос на бьюти-услуги

В РФ растет спрос на бьюти-услуги

В последнее время в индустрии красоты наблюдается серьезный рост. За первое полугодие 2024 года число чеков в парикмахерских и салонах красоты в российских регионах увеличилось на 11% год к году, а в Москве - на 14%.

Читать полностью

Новости