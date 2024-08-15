Российские войска освободили очередной населенный пункт в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий в зоне СВО смогли взять под свой полный контроль населенный пункт Ивановка в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны России в своей очередной ежедневной сводке по ситуации в зоне спецоперации.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Ивановка ДНР", — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.
Кроме того, в министерстве уточняют, что российские войска также нанесли поражение семи бригадам украинской армии в районе Торецка, Гродовки, Воздвиженка, Калиново, Новгоороодского, Миролюбовки и Нелеповка в ДНР.
Помимо этого, ВС РФ за последние сутки отразили семь атак со стороны ВСУ.
Фото: commons.wikimedia.org/Maulincio
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