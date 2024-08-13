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Минобороны: ВС РФ взяли под полный контроль Лисичное в ДНР
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Минобороны сообщило об освобождении нового населенного пункта в ДНР

Минобороны: ВС РФ взяли под полный контроль Лисичное в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Центр" смогли в результате активных боевых действий взять под свой полный контроль населенный пункт Лисичное в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ, приводя в своем Telegram-канале сводку по ситуации в зоне СВО за сутки.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Лисичное ДНР", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что за последние сутки группировке удалось нанести поражение шести бригадам украинской армии в районах Торецка, Дружбы, Нелеповки, Розовки, Гродовки и Заветного в ДНР, а также отразить четыре контратаки ВСУ.

По данным МО РФ, в зоне действий группировки "Центр" потери ВСУ составили до 635 военных, американский танк Abrams, БМП Bradley и два автомобиля.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov)

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